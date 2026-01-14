Leží vám kočka v noci na hlavě? Tímto způsobem vám dává jasně něco najevo
14. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Usínáte a najednou cítíte teplo na zátylku. Jemné předení, tlapky u obličeje, někdy i celý chlupatý zadek přes půl polštáře. Pokud s vámi kočka pravidelně spí na hlavě nebo si alespoň zabírá váš polštář, nejste sami. A rozhodně to není proto, že by vám chtěla kazit spánek.
Podle odborníků na chování koček jde o jeden z nejsilnějších projevů důvěry a vazby, jaký kočka člověku může nabídnout.
Proč si kočka vybírá právě vaši hlavu
Kočky jsou mistři v hledání ideálního místa ke spánku. A lidská hlava splňuje hned několik jejích základních potřeb najednou.
Teplo
Přes hlavu ztrácíme během spánku nejvíc tělesného tepla. Pro kočku, která má ráda stabilní a hřejivé prostředí, je to doslova přírodní radiátor. Polštář je v noci často nejteplejším místem v celé ložnici.
Pocit bezpečí
I domestikované kočky si nesou instinkty svých předků. Spánek v blízkosti hlavy člověka znamená ochranu, klid a jistotu. Pravidelný dech, tlukot srdce a známá vůně fungují na kočku uklidňujícím způsobem.
Vůně a „značkování“
Kočky komunikují pachy víc, než si uvědomujeme. Na hlavě a v obličeji máme silnou osobní vůni a kočky zde mají své pachové žlázy. Když si kočka lehne k vaší hlavě nebo se o ni otře, říká tím jediné: „Patříš ke mně.“
Dominance? Většinou vůbec ne
Mnoho lidí se obává, že kočka spící na hlavě se snaží „vládnout“. Odborníci ale upozorňují, že v drtivé většině případů nejde o dominanci, ale o sociální pouto.
Kočky spí blízko těch, které považují za součást své skupiny. A čím blíž, tím větší důvěra.
Vyvýšené místo = přehled
Kočky milují výšku. Polštář a lidská hlava jim poskytují ideální rozhled. Kočka nespí tak hluboce jako člověk a i během odpočinku chce mít přehled o dění kolem. Pokud se v noci pohnete, kočka to okamžitě zaznamená.
Zvyk je silnější, než si myslíte
Jakmile si kočka jednou spojí určité místo s pocitem klidu, tepla a bezpečí, jen velmi nerada ho opouští. Pokud chodíte spát každý večer podobně, vytváříte pro ni stabilní a čitelný svět – a to kočky milují.
Kdy zbystřit
Pokud kočka začne náhle vyžadovat extrémní blízkost, je neklidná, nadměrně se olizuje nebo vás budí častěji než dřív, může jít o signál stresu nebo zdravotního problému. V takovém případě je dobré chování sledovat a případně se poradit s veterinářem.
A co když vám to vadí?
Nemusíte kočku z ložnice vyhánět. Odborníci doporučují vytvořit alternativu blízko vaší hlavy:
- samostatný polštář,
- pelíšek vedle postele,
- deku s vaší vůní.
Kočka tak zůstane nablízku – a vy se vyspíte.
Malé noční tajemství, které zahřeje
Kočka, která s vámi spí u hlavy, vám tím dává něco velmi vzácného: naprostou důvěru. V kočičím světě se totiž spí jen tam, kde nehrozí nebezpečí.
Takže až se příště v noci probudíte s chlupatým společníkem na polštáři, možná to nebude nepohodlí, ale vzájemná harmonie, která spojuje člověka se zvířetem.