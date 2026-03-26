„Neměla ses narodit,“ říkal mi táta. Až po letech jsem pochopila, co tím myslel
26. 3. 2026 – 10:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Rodiče často promítají do svých dětí vlastní problémy, což může vést až k psychickým problémům. Stejnou zkušenost má Adéla, která postupně přestala rozlišovat, co je správné a co ne. Teprve odhalení tajemství spojeného s jejím narozením jí přineslo nečekané vysvětlení.
Moje dětství bylo plné konfliktů. Rodiče se neustále hádali a po dvanácti letech se rozvedli. Střídavá péče znamenala, že jsem pendlovala mezi nimi. Máma neměla čas kvůli kariéře a táta si založil novou rodinu, ve které jsem měla další dva sourozence, ale ani tam na mě nezbývalo místo. Tyto zkušenosti si nesu i do svých vztahů.
Jediným světlým bodem byli prarodiče. Dokud žili, cítila jsem od nich lásku. Děda byl mou oporou, vždy mě vyslechl a dokázal poradit.
Bála jsem se normálního vztahu
První manželství začalo jako velká láska, ale postupně se rozpadlo. Důvěra zmizela a oba jsme si byli nevěrní. Nakonec jsme se dohodli na rozvodu. Bylo to bolestné, protože jsme si až po letech přiznali, že jsme se stále měli rádi.
Po této zkušenosti jsem se dalším vztahům vyhýbala. Přestala jsem věřit, že může vztah dlouhodobě fungovat, a ztratila jsem víru v lásku. Místo toho jsem si začala jen užívat, což ale nebylo dlouhodobě udržitelné.
Kvůli rozvodu rodičů jsem začala chodit k psychologovi
Rodiče jsem pravidelně navštěvovala. Máma si časem našla partnera o dvacet let staršího, o kterého se starala, a já jí přála klid. Táta mi ale při každé návštěvě opakoval stejnou větu: „Neměla ses narodit.“ Nechápala jsem proč. „Proč mi to říkáš?“ ptala jsem se, ale on jen něco zamumlal a věnoval se dál své práci.
Nakonec jsem vyhledala psychologa. Byla jsem unavená ze svého života i vztahů. Pomohl mi pojmenovat traumata z dětství a jejich dopad na dospělost. Začala jsem sama sobě víc rozumět a rozhodla se dát vztahům ještě jednu šanci. Tentokrát se starším mužem.
Zamilovala jsem se do něj, ale táta ho nesnášel
Začátek byl znovu krásný. Cítila jsem motýlky v břiše a randila s mužem o osmnáct let starším. Máma z něj byla nadšená, Otto byl zhruba ve věku mé mámy. Táta ho naopak nesnášel, ale tím jsem se netrápila, neměl rád ani mě.
Zásnuby i svatba se blížily a já byla konečně šťastná. Otto děti nechtěl, ale připustil, že by jedno se mnou mohl mít. Jednou u nedělního oběda si ale táta neodpustil poznámku: „Jsi na starší chlapy jako tvoje máma.“ Znovu mě to zasáhlo, navíc to slyšel i Otto.
„Proč jsi tak zlý, tati? Máma je vedle svého partnera konečně spokojená,“ řekla jsem. Nemohla jsem s ním pak delší čas mluvit. V takových chvílích mi nejvíc chyběli prarodiče. Přála jsem si, aby byl táta aspoň trochu jako děda, laskavý a klidný.
Táta mi oznámil, že nejsem jeho dcera
Jednoho dne mi táta zavolal, že se mnou chce mluvit. Bylo to pár dní před svatbou. Sešli jsme se v kavárně nedaleko mého domu. Sedl si naproti mně, chvíli mlčel a pak řekl: „Nepovedu tě k oltáři.“ Zůstala jsem v šoku. „Proč? To mě tak nenávidíš? Jsem tvoje prvorozená, co proti mně máš?“ čekala jsem jeho obvyklou odpověď, ale místo ní přišlo něco jiného. „Nejsi moje,“ řekl a odešel.
Zhroutila jsem se. Ani nevím, jak jsem se dostala domů. Okamžitě jsem zavolala mámě. „Může mi někdo konečně říct pravdu?“ křičela jsem do telefonu. Chvíli bylo ticho, pak řekla: „Tvůj táta je tvůj děda.“ Zůstala jsem bez slov. „Ty jsi měla poměr s dědou?“ zeptala jsem se. „Nebylo to tak, jak si myslíš,“ odpověděla. „Líbil se mi a jednou toho využil. Tvůj otec se ke mně tehdy nechoval dobře.“ V tu chvíli jsem hovor ukončila.
Pravda hodně bolí
Nevím proč, ale pravda bolela mnohem víc, než jsem čekala. Byla jsem v šoku a hlavou mi vířily otázky. „Věděla to babička?“ Toho na mě bylo moc. Poprvé jsem pochopila tátova slova, ale odpovědí jsem měla stále málo. Máma pak přijela a dopověděla mi celý příběh.
„Táta nás přistihl. Všechno mělo zůstat utajené a já měla zmizet, než se to dostane k babičce. Jenže jsem otěhotněla. Tvůj děda přinutil tvého tátu mlčet a pohrozil mu, že pokud něco řekne, nic po něm nikdy nedostane. Nakonec si mě vzal i s dítětem, které nebylo jeho. Babička se to nikdy nedozvěděla.“ Ten příběh byl tak těžký, že se mi z něj dělalo fyzicky špatně. Babička měla slabé srdce, a tak se pravda tajila až do její smrti. Aspoň v tomhle jsem cítila určitou úlevu, i když jsem věděla, že tohle všechno nikdy úplně nepřijmu.
Vdala jsem se a o dva roky později se nám narodil syn. Rodinné tajemství si zatím nechávám pro sebe. S těžkým srdcem mu říkám, že se na nás dědeček zlobí, a proto s námi netráví čas ani s námi nemluví. Vznikla další lež a já nevím, jestli budu někdy schopná říct mu celou pravdu.
Tento článek vznikl na základě skutečné události, fotografie použitá v textu je pouze ilustrační.