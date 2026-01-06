Jedno pivo, jedno víno, jeden panák: proč je tělo vnímá úplně jinak, než si myslíme
6. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na stole stojí tři sklenice. Každá vypadá jinak, každá patří k jiné příležitosti a každá má jinou pověst. Pivo je „lehké“, víno „kultivované“ a panák „rychlý“. Jenže lidské tělo tenhle společenský kontext vůbec nezajímá. Organismus rozlišuje jen jednu věc: kolik čistého alkoholu se dostane do krve.
Právě tady vzniká jeden z největších omylů, který kolem alkoholu panuje. Že záleží na tom, co pijeme. Z medicínského hlediska je ale mnohem důležitější otázka: kolik alkoholu skutečně vypijeme.
Panák: malý objem, rychlý nástup
Běžný panák tvrdého alkoholu (0,04 litru s obsahem kolem 40 %) obsahuje přibližně 12 až 13 gramů čistého alkoholu. Právě tohle množství se ve zdravotnických materiálech často označuje jako jedna standardní alkoholová dávka.
Rozdíl oproti jiným nápojům není v množství alkoholu, ale v rychlosti, s jakou se dostane do organismu. Panák se obvykle vypije během několika vteřin, což vede k rychlejšímu vzestupu hladiny alkoholu v krvi. Subjektivně se to projeví pocitem zahřátí, uvolnění nebo krátké euforie. Zátěž pro játra je ale okamžitá.
Pivo: pomalý společník, který klame tělem
Pivo je v českém prostředí vnímáno jako nejslabší alkohol. Malé pivo o objemu 0,3 litru s obsahem alkoholu kolem 5 % však obsahuje zhruba stejné množství čistého alkoholu jako jeden panák, tedy přibližně 12 gramů.
U půllitru se množství alkoholu zvyšuje na zhruba 20 gramů. To už odpovídá silnější sklenici vína. Rozdíl je v tempu konzumace. Pivo se obvykle pije pomaleji, často s jídlem, a proto jeho účinek nastupuje pozvolněji. Z hlediska metabolismu alkoholu se ale výsledná zátěž sčítá stejně.
Víno: elegantní forma, vyšší čísla
Běžná sklenka vína o objemu 0,2 litru s obsahem alkoholu 12 až 13 % obsahuje přibližně 16 až 20 gramů čistého alkoholu. To je více než v jednom panáku a v mnoha případech i více než v malém pivu.
Víno se pije pomalu, často v několika sklenkách za večer. Právě to vytváří dojem kontroly. Alkohol se však v těle odbourává konstantní rychlostí, bez ohledu na to, zda je přijímán v malé nebo velké sklenici.
Co rozhoduje o účinku alkoholu
Zdravotnické instituce se shodují, že lidská játra dokážou odbourat přibližně 10 až 12 gramů alkoholu za hodinu. Vše, co tuto hranici překročí, zůstává v těle déle a zatěžuje organismus.
Nezáleží přitom na tom, zda pijete pivo, víno nebo destilát. Nerozhoduje ani tempo pití nebo pauzy mezi sklenkami. Rozhodující je celkové množství čistého alkoholu.
Přepočet, který mění perspektivu
Jedno malé pivo odpovídá zhruba jednomu panáku.Jedna běžná sklenka vína odpovídá zhruba jednomu půllitru piva.
Večer, během kterého si dáte „od každého trochu“, tak může znamenat výrazně vyšší zátěž, než si většina lidí uvědomuje.
Rozdíl není ve velikosti
Rozdíl mezi pivem, vínem a panákem není v tom, jak vypadají nebo jakou mají pověst. Rozdíl je jen v objemu a rychlosti pití. Pro tělo je ale rozhodující výsledek.
My máme tendenci říkat „jen jedno“. Organismus si to počítá jinak.