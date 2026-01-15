Výstraha! Žene se nebezpečná kalamita, varují meteorologové. Vědí už i datum

Dnes je čtvrtek 15. ledna 2026., Svátek má Alice
zdroj: Profimedia.cz
Část území opět postihly mrznoucí srážky a hrozí komplikace v dopravě i zvýšená nehodovost.

S chodníky i silnicemi pod vrstvou ledu mají z posledních dní bohaté zkušenosti především obyvatelé Čech, nyní si ale na své přicházejí i Moravané.

Na západní polovině republiky je totiž většinou mírně nad nulou, na Moravě zase mírně mrzne a do toho padá déšť. Nemilý výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu reagují výstrahou, která bude platit po zbytek dnešního odpoledne.

„Od západu dnes (15. 1.) postupuje pásmo slabého deště a mrholení, které na Moravě vlivem podnulových teplot mohou místy namrzat a vytvářet tak po zbytek dopoledne a odpoledne slabou ledovku. Večer srážky ustanou a riziko tvorby ledovky pomine. Může docházet ke zhoršené sjízdnosti a schůdnosti komunikací,“ varují meteorologové.

To nejhorší ale teprve přijde: „O tomto víkendu čekáme v oblasti Českomoravské vrchoviny a od středních poloh na severozápadě a severu Čech tvorbu silné námrazy a od neděle minimálně do pondělí zejména na Českomoravské vrchovině i silný vítr místy s nárazy přes 65 km/h,“ uvádějí.

Předběžné varování budou experti ještě upřesňovat, až bude jasnější, co přesně se bude dít.

