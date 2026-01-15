Chce zmizet v ústraní? Svou slávu si nezasloužím, šokovala svůdná influencerka
15. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | BS
Většina influencerů se v pozornosti vyžívá. Výjimky, které už mají všeho dost, by se ale také našly.
Žaneta Skružná je slečna, kterou si na beton pamatuje každý divák reality show: Patřila k nejvýraznějším tvářím druhé řady Survivoru.
Účast v prominentních reality show je pro influencery zpravidla naprosté požehnání, jízdenka ke hvězdám a katapult vzhůru ke statisícovým davům sledujících. A tedy i k pořádnému balíku peněz.
Žaneta ale nevypadá, že by z podobné představy úplně vrněla blahem. Na večírku k finále Zrádců vypadala, že by tam nejraději nebyla. A v rozhovoru pro magazín eXtra to de facto vlastně i potvrdila.
„Já mám pocit, že mě nikdo vidět nepotřebuje. Já si říkám, že stačí ta pozornost, kterou mám. Už tak si myslím, že je neoprávněná,“ prohlásila otevřeně.
Žanetinu sebereflexi by celá řada o slávu se urputně snažících postaviček potřebovala jak prase drbání. Můžeme jen doufat.
„Jsou lidi, kteří toho dokázali mnohem víc, mají zajímavější názory, jsou objektivnější nebo v něčem přínosnější pro společnost. Tohle moje žbleptání bychom si mohli odpustit,“ smála se.
Nikam moc se prý beztak nehodí: „Já si myslím, že jsem vážně jenom typ do Survivoru. Já toho moc neumím, vaření mi nejde, koketa jsem taky špatná,“ přiznala.
„Survivor je ideální. Tam mám jenom hlad a proběhnu se opičí dráhou. A opice, to jsem velká,“ pokračovala se smíchem.
Ve Zrádcích by prý také okamžitě pohořela, protože neumí lhát: „Já jsem šíleně špatný lhář. Bylo by to hrozně rychlý, byla bych něco jako Sára – šla bych první,“ pokyvuje hlavou smířeně.
