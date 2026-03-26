Ptačí rekordman břehouš rudý: Bez přistání uletěl přes 12 tisíc kilometrů, překonal by i dopravní letadla

26. 3. 2026 – 10:09 | Magazín | Jiří Rilke

Ptačí rekordman břehouš rudý: Bez přistání uletěl přes 12 tisíc kilometrů, překonal by i dopravní letadla
zdroj: Profimedia.cz
Roztomilý tvoreček byl na světě ani ne půl roku a už urazil vzdálenost, jakou velká část z nás nezvládne v kuse za celý život.

Příroda je neskutečně mocná síla a i po letech zkoumání a tisících odborných monografií a obrovských učených bichlích plných poznatků o zvířecí říši toho vlastně víme velmi málo. Protože i přes všechnu vědeckou snahu se stále najdou zvířata, která bez problémů dokážou vyrazit vědcům dech a přepsat učebnice.

Například neuvěřitelně dlouhým letem bez mezipřistání. Rekordmanem se stal mladý, pětiměsíční břehouš rudý. Tito poutníci jsou známí velmi dlouhými lety a podle toho také vypadá jejich příprava: Na pláních Aljašky se intenzivně vykrmují a budují zásoby tuku, dokud neváží prakticky dvakrát tolik, co normálně.

Zásoby tuku pak slouží za palivo na dlouhém letu, protože pták během něj nepřistává, nejí a nepije. Hladiny moře se ostatně ani dotknout nemůže: Nemá blány mezi prsty, neumí plavat a kontakt s vodní masou by pro něj znamenal prakticky jistou smrt.

Náš konkrétní břehouš, kterého vědci označili satelitním vysílačem o čísle 234684, letěl neuvěřitelných jedenáct dní a jednu hodinu. Překonal celý Tichý oceán, ani jednou nepřistál, dorazil o polovinu lehčí, než odletěl, a překonal, a teď pozor: 13 560 kilometrů. Což je pomalu dvojnásobek doletu běžných dopravních letadel – třeba Boeingu 737 MAX 8.

Vědci zmapovali jeho trasu takto:

Ambiciózní břehouš tím ale zahanbil nejen většinu lidských strojů, ale také zbytek zvířecí říše: Překonal totiž rekord pro nejdelší ptačí let bez přistání z roku 2020. Pohár nicméně zůstal "v rodině", protože překonaný rekord držel jiný břehouš rudý.

Mimořádné letecké výkony se mimochodem neodehrávají jen nad Pacifikem, i u nás najdeme letce, z jejichž schopností se točí hlava. Absolutním premiantem oblohy je bezesporu známý rorýs obecný, který dokáže ve vzduchu strávit i jen těžko uvěřitelných deset měsíců v kuse. Za letu loví, pije, páří se i spí a zem usedají jen kvůli hnízdění na začátku léta.

Známe ale i jiné vytrvalce: Notoricky známé vlaštovky či rákosníci, kteří při letech do teplých krajin také zdolávají obrovské vzdálenosti a například 2000 kilometrů širokou Saharu také přelétávají na jeden zátah.

Zdroje:
Český rozhlas, ABC News, iRozhlas, Smartwings
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

