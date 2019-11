Remízou v Barceloně potvrdila Slavia svůj vysoký standard

MAGAZÍN - Magazín autor: Richard Brejša

Fotbalisté Slavie Praha se probíjejí skupinou smrti Ligy mistrů nad očekávání umně a po cenné remíze na slavném Camp Nou dokonce drží šanci na kvalifikaci do jarní fáze evropských soutěží.

Ač to může znít přehnaně, bod za bezbrankovou remízu a slávistický výkon v úterním duelu s Barcelonou zase tolik překvapivé nebyly, vezmou-li se v potaz předchozí tři duely základní skupiny milionářské soutěže a loňské tažení v Evropské lize.

Pražané i na jednom z nejznámějších fotbalových stadionů světa pokračovali ve svých kompaktních výkonech a od trenéra soupeře Ernesta Valverdeho si po závěrečném hvizdu vyslechli trefně mířenou pochvalu: "Slavia má skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrál zápas s námi. Podává výborné výkony. Je dobře, že se dostal do Ligy mistrů. Vnesl do ní svěžest a komplikuje nám život. Sice jsme přišli o body, ale tým s touhle chutí do hry a nasazením musím ocenit."

Štěstí přeje připraveným

Barcelona si neprochází nejlepším obdobím. Ve španělské lize i Lize mistrů sice vévodí tabulce, nicméně zdaleka nenaplňuje svůj obrovský potenciál. Trenér Valverde ani po dvou letech ve funkci nedokáže najít recept na bezchybně šlapající tým, jak se od něho vyžaduje, a proto se nahlas začíná mluvit o jeho předčasném konci.

Tato skutečnost nicméně nikterak nedegraduje úspěch Slavie, která si zaslouží samá pochvalná slova.

Sešívaní sehráli s favoritem celé soutěže vyrovnanou partii, přičemž v několika aspektech hry ho převýšili rozdílem třídy. Kromě perfektní fyzické připravenosti dominovali také po taktické stránce. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se zaskvěl sázkou na vysokou defenzivní linii.

Díky dobře zvládnutému předsunutému obrannému bloku je protivník vystaven celoplošnému presinku, který mu ztěžuje zakládání útočných akcí, a naopak praktikujícímu mužstvu umožňuje okamžitě po zisku míče vyrazit do nebezpečných brejků. Jde o jeden z nejobtížněji proveditelných taktických prvků, dozajista o vysokou školu fotbalové trenéřiny.

Valverde na precizně nacvičenou invenci nenašel odpověď. Pokud si Barcelona vypracovala gólovou šanci, tak z drtivé většiny díky fotbalové genialitě jednoho z jejích hráčů. Naštěstí pro Slavii vypracované příležitosti domácích nevyústily ke vstřelenému gólu. Zásluhu na tom má výborný brankář Ondřej Kolář a rovněž potřebné štěstí, jako například v případě nastřeleného břevna po sólu Lionela Messiho.

Stále ve hře o postup

Po čtyřech utkáních základní skupiny Ligy mistrů zaujímá Slavia poslední čtvrtou příčku se dvěma body za remízy ve venkovních zápasech s Barcelonou a milánským Interem. Skok na druhé místo, zajištující jarní odvety Ligy mistrů, se zdá být již málo reálný, na třetí místo s místenkou do Evropské ligy si však Slavia musí brousit zuby.

Úřadující český mistr ztrácí na třetí Inter pouze dva body, a právě tento italský celek přivítá v následujícím duelu na domácí půdě. Trenér Trpišovský se i po těžkém losu netajil ambicemi: k posledním utkání v Dortmundu by rád vyjížděl s šancí prodloužit si pobyt v evropských soutěžích.

Není tajemstvím, že ve sportu představuje základ úspěchu sebevědomí, a slávistům po vyrovnaných soubojích s fotbalovými giganty roste chuť zaknihovat první velké vítězství v letošní edici Ligy mistrů.

Rozumná sázka na české hráče

Zprvu utopistické myšlenky se tedy rázem mění na reálné cíle, což českému fanouškovi zní jako libozvučná melodie po letech chabé reprezentace tuzemských klubů v elitářské Lize mistrů. Příslib do blízké budoucnosti jenom umocňuje skutečnost, že Slavia se opírá o české hráče vychované českou ligou, které doplňuje rozumným počtem kvalitních cizinců.

Ano, Slavia čerpá na české poměry z přepychového rozpočtu, díky koncepční práci sportovního ředitele Jana Nezmara a trenéra Jindřicha Trpišovského se jí ale z dlouhodobého hlediska investice vrátí, a to v podobě finančních odměň za výsledky či budoucího prodeje hráčů v sumách mnohonásobně převyšujících jejich pořizovací ceny.

Je až těžko uvěřitelné, jak bývalé opory Liberce, Jablonce, Mladé Boleslavi či Zlína prohánějí ve slávistickém dresu hvězdy Barcelony. Extrémním příkladem je potom osoba záložníka Lukáše Provoda, jenž ještě v srpnu v barvách Českých Budějovic odehrál utkání v Ústí nad Orlicí v rámci Českého poháru – a už o dva a půl měsíce později vyběhl na trávník slavného Camp Nou.

Ve Slavii ukazují, že i čeští hráči umějí hrát fotbal na té nejvyšší úrovni.