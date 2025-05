Večírek jak za mlada: Legendární Jiřina Bohdalová slavila 94. narozeniny

6. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Nesmrtelná legenda oslavila narozeniny ve velkém stylu.

Někteří lidé zkrátka nikdy nejsou moc staří na to, aby si neužili pořádnou oslavu. Patří k nim legenda českého filmu a nezapomenutelná, věčná ikona obrazovek Jiřina Bohdalová.

Že jí požehnaný věk rozhodně nebrání to pořádně roztočit, předvedla slavná herečka už před několika měsíci na oslavě sedmdesátin své dcery, Simony Stašové. A nikoho proto nemůže překvapit, že když se slavily její vlastní narozeniny, také si užívala, co to jen šlo.

K 94. narozeninám přišla pochopitelně popřát dcera Simona a vnuk Vojta, ale také profesor Neužil, hudebník Michael Kocáb, režisér Jiří Strach, herec Miroslav Donutil, Libor Bouček či Jakub Prachař.

A sama Jiřina si večírek nemohla vynachválit: „Narozeniny jsem si opravdu užila, hlavně díky takovým těm věcem, které člověka ke stáru těší víc a víc. Že je rodina pohromadě, že se mají všichni rádi, že to byla taková oáza klidu. Výbornou atmosféru udělal Jožka Šmukař se svým cimbálem, zazpívala jsem si s ním s chutí Vysoký jalovec a další písničky, které mám ráda,“ pochvalovala si pro Blesk.

„Bylo to opravdu krásné. Nepamatuji si, že by mi někdo tolikrát řekl, jaká to byla povedená a pohodová oslava. Myslím, že lidé to oceňují, protože právě pohoda v našich životech chybí. Proto bych doporučila mít takovéhle narozeniny každý den,“ směje se slavná herečka.

