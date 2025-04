Diváci Ulice znechuceni, scenáristé pod palbou kritiky. Může za to jeden přehnaný moment

29. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zvrat v dějové lince Lindy Rybové nenechal moc diváků v klidu. A to ne v dobrém slova smyslu.

Oblíbený nekonečný seriál Ulice se nikterak neostýchá občas zabíhat do bolestivých či méně příjemných témat. Však má působit jako příběh ze skutečného života, který se s lidmi také kolikrát vůbec nemazlí a scenáristé Ulice zkrátka mají tendence nic zbytečně nepřikrášlovat.

Občas by ale mohli, protože až příliš tragédií diváka spíš zdeptá, než aby si k seriálu sedal odpočinout. Celé řadě fanoušků právě hnul žlučí moment, který, jak říkají, si seriál zkrátka mohl odpustit.

Šlo o alkohol. Blanka Voláková (kterou dovedně ztvárňuje herečka Linda Rybová) měla delší dobu problém se závislostí na metle lidstva. Nakonec nad ní zvítězila, ale triumf byl, zdá se, pouze zdánlivý, protože přišel zvrat a Blanka se ve vystresované a vypjaté situaci po čtyřech letech abstinence znovu napije.

Pohroma za pohromou končí lahví v ruce a poměrně naturalistickým momentem, kdy Blanka přímo před kamerami pozvrací Romana Šmuclera.

Jasně. Že se abstinující alkoholik vrátí k pití, je bohužel věc, na kterou v životě opravdu narazíme. Jenže... Diváci to nijak zvlášť netouží vidět. Radši by si zvedli náladu něčím pozitivnějším.

Na sociálních sítích se snesla bouře kritiky. Fanoušci scenáristům vyčítají zbytečný rozvrat rodiny a argumentují, že hrůz a katastrof je v realitě dost a dost, není potřeba je ještě neustále sázet do seriálu.

„Chápu, že Ulice chce ukazovat realitu ze života, ale bylo tohle opravdu nutné? Ulice pro mě vždycky byla časem na odpočinek, ale dívat se, jak tam někdo zvrací... Nechápu,“ cituje magazín eXtra.cz jednu z divaček, která nad scénou kroutí hlavou.

„Tohle už bylo fakt moc, nechutná scéna. A nemyslím si, že by to ve skutečnosti probíhalo takhle. Páni scenáristé to prostě vedou k záhubě,“ přidává druhá.

„Teď se dívám na Ulici a ještě mám tu scénku v hlavě. Je mi z toho zle,“ přikyvuje třetí.

„Škoda že to takhle všechno pokazili. Ulice možná přijde o pár diváků... Aspoň že tam nejsou vraždy jako v Ordinaci – to jsem se už pak přestala koukat úplně,“ souhlasí další.

„Ano, když budu chtít dramata, tragédie a nechutné scény, přepnu na jakýkoliv jiný kanál, kde je zaručeně pohled na mrtvoly, násilí, křivdy, apod. Od Ulice očekávám něco jiného a přestávám mít chuť ji sledovat,“ shrnuje realitu seriálové tvorby další divačka.