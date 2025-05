Ornella Koktová hubne: "Připadám si jako buřt"

6. 5. 2025 – 8:15 | Magazín | BS

Za rozhodnutím zeštíhlit postavu nestojí nikdo jiný než Ornellina dobrá kamarádka Agáta.

Známá influencerka Ornella Koktová si nemohla nechat ujít finálový večer Miss Czech Republic a, nedá se svítit, musíme přiznat, že jí to mimořádně seklo: Oblékla výrazné nazelenalé šaty s rozparkem, které elegantně, ale vyzývavě prezentovaly nejen její bujný dekolt, ale také útlejší křivky, než bývaly k vidění dříve.

Není to prý náhoda, Ornella sama přiznala, že se snaží zhubnout a neváhala ihned namířit obviňující prst na svou kamarádku Agátu Hanychovou: „Myslím, že to je i díky našemu podcastu s Agátou, protože když jste s někým, kdo skoro nejí, tak vás trošku tím nakazí,“ řekla pro eXtra.cz.

Dodala, že se nijak zvlášť netrápí nějakým divokým tréninkovým plánem a za hubenější postavou stojí velmi prozaický přístup: Prý prostě jen hodně pracuje a jí o trochu méně než dřív.

Ráda by ale ještě trochu zhubnula: „Ideálně bych chtěla ještě trochu zhubnout. Pořád si připadám trochu jako buřt. Já se dříve vůbec neomezovala. Jedla jsem pizzu, gyros, prostě všechno. Vůbec jsem nehleděla na to množství. Teď si beru menší talířek a dám si tam klidně knedlík, ale místo čtyř jen dva, tak je to znát na tom těle," prozradila.

Hubnutí je samozřejmě vidět i na trochu menších prsou, Ornelle to ale vůbec nevadí: „Zmenšily se mi o jedno číslo. Zjistila jsem to včera, když jsem si šla po dlouhé době koupit nové prádlo. Překvapilo mě to, ale vůbec mi to nevadí. Naopak si myslím, že ženy, co mají menší poprsí mají daleko větší výhodu v pohybu a nebolí vás záda,“ pochvaluje si.