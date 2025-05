Neuvěříte, co jsme ulovily za 1000 Kč. Sekáč, který má styl i atmosféru

6. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

V době, kdy trendy přicházejí a odcházejí rychlostí světla, je autentičnost cennější než kdy dřív. Většina toho, co najdete v běžných obchodech, je diktována sezonními vlnami a algoritmy. Ale v sekáči? Tam máte šanci být skutečně svá.

Vyrazily jsme s kolegyní na stylový lov do světa secondhandů a byla to jízda! Nejen že jsme ulovily jedinečné kousky, které byste v řetězcích hledaly marně, ale celá mise byla inspirativní, hravá a co si budeme povídat, taky neskutečně šetrná k peněžence. Oblečeny od hlavy až k patě do tisícovky? Ano, prosím!

Pořád váháte nad nákupem v sekáči? Tady je důvod, proč už nebudete

Trendy z obchodních řetězců jsou fajn, ale někdy člověk zatouží po něčem originálnějším. Po kousku, který nebude nosit každý druhý. A právě obchody z druhé ruky nabízejí to, co v běžných kolekcích často chybí prostor pro osobitost. Můžete se tu odvázat, kombinovat po svém, a dát průchod stylu, který je jen a jen váš. Ano, být jiná se občas ještě setkává s předsudky, ale právě ti, kdo určují vlastní tón, bývají nakonec inspirací pro ostatní.

A pak je tu samozřejmě cena. Secondhand oblečení už někdo vlastnil, ale často ho nosil jen minimálně a právě díky tomu je to nejen výhodná koupě, ale také krok k větší udržitelnosti. Šetříte peníze i planetu.

Navíc vždycky objevíte něco, co krásně doplní váš současný šatník. Ať už hledáte sako, kalhoty, košili nebo šaty, určitě doma najdete kousek, se kterým si nově ulovený poklad skvěle rozumí.

TAK TROCHU JINÝ SEKÁČ si zaslouží 5 hvězdiček z 5 zaslouženě

Naší první zastávkou v sérii testů byl secondhand, který má ke klasickému „hrabáku“ opravdu daleko. A upřímně, byla to víc než jen inspirace. Tenhle obchod staví na kurátorském výběru a citlivém oku zkušené stylistky, což je znát doslova na každém ramínku. Stylově sestavené outfity visí připravené jako módní odpovědi na otázku „Co si dnes vezmu?“ Stačí si jen vybrat ten, který vás osloví.

Hned po vstupu máte pocit, že jste spíš v butiku než v obchodě z druhé ruky. Čisté, příjemné prostředí v sobě nese atmosféru galerie plné módních obrazů. Ideální místo pro ty, kteří hledají inspiraci nebo nemají úplně jasnou představu, co si vybrat. Majitelka vsadila na spolupráci se stylistkou a udělala dobře. Hotové fashion looky byly promyšlené, stylové a kdyby mi některý z nich velikostně seděl, bez váhání bych si ho odnesla.

Oceňuji i systém rozdělení oblečení do barevných bloků. Miluju přehlednost a tohle řešení mě vždycky potěší. Je za tím práce někoho, koho to skutečně baví. Zákazník se díky tomu rychle zorientuje a snadno najde, co potřebuje, bez nutnosti zdlouhavého přehrabování. I když právě to má v některých sekáčích své kouzlo, tady mě bavilo procházet mezi vyžehlenými a krásně naaranžovanými kousky podle barev a ladit si v hlavě celý outfit.

Kolegyně okamžitě zaregistrovala sekci s košilovými šaty, její oblíbený střih, který lichotí její postavě. A že bylo z čeho vybírat! Různé barvy, vzory i materiály, z nichž dominovaly značky jako Esprit, Zara, Mohito, Next, Lindex a další dobře známé brandy. Náš zrak ale sklouzl i k doplňkům jako jsou kabelky, pásky, boty. Všechno krásně sladěné a připravené k nošení. Zkrátka ráj pro každého, kdo hledá styl a zároveň přemýšlí udržitelně.

Obléknout se stylově do tisícovky? Žádný problém

Kombinace kalhot a topu nebo tílka se do rozpočtu vejde s přehledem, i když přidáte výrazný doplněk, třeba klobouk. Stylové sako a volné kalhoty jsou skvělé pro pohodlný a ležérní look. Krásné šaty doplněné páskem a sakem působí elegantně a nadčasově. Nebo klidně tričko, kalhoty a sako, jednoduché a přitom dokonale funkční.

Zaujaly nás i midi šaty zvýrazněné páskem, které vypadají perfektně s kloboukem nebo mini kabelkou. Outfit do tisícovky tak rozhodně nemusí znamenat kompromis ve stylu.

Třešnička na módním dortu? Stylové doplňky z druhé ruky

Někdy stačí jen jeden doplněk a celý outfit rázem získá úplně nový rozměr. V tomto sekáči se ukrývají skutečné značkové poklady – kabelky, boty, šály i šátky, které dokážou proměnit i ten nejjednodušší look. Zdánlivě nenápadný outfit tak snadno rozzáříte barevným páskem nebo výraznou koženou kabelkou s osobitým stylem.