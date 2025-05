Brutální středověk v rodině Karla Heřmánka: Bratři se porvali, skončilo to těžkým zraněním

6. 5. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Řešení vlastnictví divadla v rodině Heřmánkových podle všeho proběhlo velmi divokým způsobem.

Jméno Heřmánek se v poslední době skloňuje bohužel spíše v souvislosti s tragickou sebevraždou Karla Heřmánka staršího. V poslední době se také mluvilo o překvapivém rozhodnutí Karela Heřmánka mladšího opustit Česko a odletět na blíže neupřesněnou dobu do Spojených států. Nevypadá to ale, že by se mělo jednat jen o kratičkou dovolenou a Karel si podle všeho ani nepořídil zpáteční letenku.

Až nyní ale redaktoři Blesku vypátrali divočinu, která se strhla okolo divadla Bez zábradlí. Bývalý vlastník Karel starší se před lety rozhodl předat divadlo synům. Karel mladší i jeho bratr Josef dostali po čtyřiceti procentech podílu, sám Karel si s manželkou nechali každý deset procent.

Josef se ale loni svého podílu vzdal. Což by samo o sobě nebylo až tak zvláštní, jenže Blesk zjistil, že postoupení podílu nebylo úplně dobrovolné: „Nebyl to tak úplně dobrovolný odchod. Karel bratra Josefa napadl a připomínalo to bratrovraždu,“ cituje Blesk Danielu Poupovou, tehdejší manažerku společenských akcí v obchodním oddělení divadla Bez zábradlí.

17. listopadu 2023 se prý mezi bratry strhla bitka: „Kluci se nikdy moc neztotožňovali v tom, kam se má divadlo ubírat. A konfliktní Nikol mezi nimi vyvolala hádku,“ tvrdí Poupová.

Karel pak bratra vytáhl ven: „A tam se začali dost surově prát. Až nakonec Karel dal Josefovi takovou ránu, že spadl a rozbil si hlavu. Sanitka ho odvezla okamžitě do nemocnice, kde si poležel několik týdnů,“ pokračovala.

„Měl slabé krvácení do mozku a částečnou ztrátu paměti. Všichni to viděli. Paní Heřmánková ale na všechno vyhlásila embargo,“ dodala Poupová.

Josef se s následky zranění vypořádával docela dlouhou dobu a ještě o několik měsíců později stále trpěl výpadky paměti. Přešla ho proto chuť se ještě vůbec zaobírat divadlem a vzdal se svého podílu.

„Šel se s námi všemi rozloučit. Řekl, že se takto rozhodl z osobních důvodů a že si s radostí bude zase točit dokumenty,“ vzpomínala Poupová.

Blesk se pokusil získat vyjádření rodiny, dotazy se ale setkaly jen s ignorací.