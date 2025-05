Rozchod jí sluší: Slavná moderátorka po delší době ve společnosti, vypadá k nepoznání

6. 5. 2025 – 6:45 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená moderátorka si dopřála chvíli soukromého odpočinku, když se jí rozpadl vztah. Teď se ale ukázala mezi lidmi a sekne jí to jak nikdy předtím.

Byli spolu dlouho a velkou část z toho i opravdu šťastní. Rozchod pak zabolí o to víc: Když dali Eva Decastelo a Tomáš Třeštík veřejnosti na vědomí, že už nejsou spolu, novináři se samozřejmě hned ptali proč. Bývalý pár se ale nechtěl k ničemu vyjadřovat a hleděl si svého.

„Byl to s Tebou strašně krásnej kus života. Díky za vše, jsi úžasná ženská, Evo...“ psal Třeštík na Instagramu.

„Tomíčku. Děkuju za vše. Jsi skvělej chlap. Vždy s láskou,“ reagovala Eva hořkosladce.

Několik měsíců trvalo, než se Eva dala dokupy, ale vypadá to, že to vzala pořádně od podlahy, protože když už si konečně vyrazila, pohled stál za to: Na jarní akci od Dermacolu jí to neskutečně seklo, zářila úsměvem na všechny strany a nešlo si nevšimnout i štíhlejší figury:

zdroj: Profimedia.cz