Další kalamita na obzoru? Proč Západ čeká třetí světovou válku do 10 let?

6. 5. 2025 – 9:37 | Magazín | Alexej Chundryl

Napětí mezi velmocemi roste a společnost to cítí. Podle nového mezinárodního průzkumu se značná část obyvatel USA a západní Evropy domnívá, že globální konflikt během příští dekády je nejen možný, ale velmi pravděpodobný.

Lidé se bojí – a čím dál víc

Průzkum agentury YouGov, provedený ve Spojených státech a pěti evropských zemích, ukazuje, že mezi 41 a 55 procenty lidí očekává do deseti let vypuknutí světové války. V USA to vidí podobně téměř polovina dotázaných. Obavy se nejčastěji točí kolem napětí mezi NATO a Ruskem, rostoucího vlivu Číny i nepředvídatelného vývoje na Blízkém východě.

Jaderná válka jako reálný scénář

Znepokojující zjištění? Až tři čtvrtiny respondentů se obávají, že by mohlo dojít k použití jaderných zbraní. Nejčastěji zmiňují strach z masových ztrát na životech. Mezi čtvrtinou až téměř polovinou lidí panuje přesvědčení, že by takový konflikt mohl mít nedozírné následky — nejen vojensky, ale i civilizačně.

Důvěra ve vojáky? V USA ano, v Evropě méně

Američané mají v sílu své armády stále silnou důvěru — uvádí to přibližně 71 % respondentů. Evropané ale vidí situaci jinak. U některých národů panuje spíše nejistota a chybí přesvědčení, že by evropské armády byly schopné účinné obrany bez pomoci spojenců. A paradoxně – mnozí v Evropě považují právě Spojené státy za jeden z možných zdrojů dalšího globálního napětí.

„CRINK“ jako nová osa napětí?

Zahraničněpolitické analýzy upozorňují na stále těsnější spolupráci Číny, Ruska, Íránu a Severní Koreje – tzv. „CRINK“. Přestože nejde o oficiální alianci, experti varují, že jde o formující se blok, který může významně měnit geopolitické rovnováhy a rozbíjet současný světový řád. Vznikající „osa nestability“ už dnes vyvolává otázky, na které Západ hledá odpovědi jen těžko.

Nebezpečí přichází i z orbity

Z průzkumu Atlantic Council vyplynulo, že téměř polovina veřejnosti považuje za pravděpodobné, že by případná třetí světová válka zasáhla i vesmír. Zní to jako sci-fi, ale realita zbrojení ve vesmíru ukazuje, že soupeření se už dávno neodehrává jen na Zemi. V sázce jsou komunikační satelity, navigace, a tím pádem i každodenní fungování států i ekonomiky.

Poučit se z minulosti?

Ačkoliv veřejnost vnímá budoucnost temně, většina lidí se shoduje na jednom – výuka historie druhé světové války má stále klíčový význam. Většina dotázaných (82–90 %) se domnívá, že poznání minulosti může pomoci zabránit opakování tragédií. Znepokojení panuje i nad tím, že některé státy dosud zcela nezúčtovaly se svou válečnou minulostí.

Co bude dál?

Rostoucí nejistota vytváří tlak na vlády. Zvyšují se výdaje na obranu, mluví se o reformách armád i návratu branné povinnosti. Ale otázkou zůstává, zda jsou politické elity ochotné přijmout i těžká rozhodnutí. Společnost mezitím zůstává v napětí – a s obavou sleduje, kam svět směřuje.