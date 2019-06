Géniův poslední úkol: Završí Messi fantastickou sezonu trofejí pro Argentinu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jan Pikous

Má za sebou už patnáct sezon v dospělém fotbalu, všechny v dresu FC Barcelona. S klubem získal 34 trofejí, čtyřikrát ovládl Ligu mistrů a deset titulů oslavil ve španělské La Lize. Je všeobecně považován za nejtalentovanějšího hráče současnosti, podle mnohých je vůbec nejlepším fotbalistou historie. Něco mu však stále k dokonalosti chybí – výrazný úspěch na mezinárodní scéně. Dočká se Lionel Messi letos?

Je 3. prosince 2018, vyhlášení ankety Zlatý míč, která oceňuje nejlepší fotbalisty daného kalendářního roku. Trofej uzmul Luka Modrić, na stříbrné pozici se umístil jeho někdejší spoluhráč z Realu Madrid Cristiano Ronaldo, stupně vítězů uzavřel francouzský ofenzivní tahoun Antoine Griezmann. A Lionel Messi, legenda Barcelony a podle velké části veřejnosti nejlepší fotbalista, který kdy chodil po zemi? Až pátý.

Messi až pátý?

Bylo podivné vidět geniálního Argentince takhle nízko. Dávalo to ale smysl: loňský rok byl ve znamení mistrovství světa, kde uspěli Modrić, Griezmann i čtvrtý Mbappé. Ronaldo zase heroickými výkony dotáhl Real k neuvěřitelnému třetímu vítězství v Lize mistrů v řadě.

Hned úvod roku 2019 ale ukázal, že letos to bude jiné. Tenhle rok bude zase patřit Messimu. V polovině ledna si proti Eibaru připsal svůj 400. gól v La Lize. Povedlo se mu to za pouhých 435 zápasů a stal se vůbec prvním hráčem v historii, který na tento milník dosáhl jen v jedné z top pěti evropských lig.

V dubnu pak famózním představením rozhodl o postupu Barcelony přes Manchester United v Lize mistrů a brankou proti Levante svému klubu zajistil i domácí titul. Jeho jubilejní desátý a první v roli kapitána, která mu byla před sezonou svěřena.

Chcete další čísla? Padesát kariérních hattricků, 600 gólů za Barcelonu - o padesát víc, když připočteme argentinskou reprezentaci. To všechno jsou hranice, které se hráči s desítkou na dresu povedlo letos na jaře překonat.

"Je jednoduché, proč Pep Guardiola v Bayernu ani v Citizens nevyhrál Ligu mistrů – nemá tam Messiho. On je rozdílovým hráčem. Když jsou utkání Barcelony vyrovnané, objeví se Messi a rozhodne," vysekl ofenzivnímu králi La Ligy poklonu bývalý nizozemský bombarďák Ruud Gullit.

Není sám, kdo argentinskou ikonu obdivuje. Když se Messi v semifinále Ligy mistrů dvakrát trefil proti Liverpoolu, kouč Reds Jürgen Klopp po zápase jen pokrčil rameny. "Popravdě mě to příliš neudivuje. Už předtím jsem věděl, že je to světová třída. Takže nejsem překvapený," uvedl s nadsázkou německý stratég.

Individuálně povedená sezona, v níž se stal nový barcelonský kapitán počtvrté za sebou nejlepším střelcem La Ligy a překonal nejeden rekord, však z týmového hlediska nepatřila mezi nejpovedenější. Byť Barcelona dlouho útočila na treble, tedy zisk titulu, vítězství v národním poháru i v Lize mistrů, nakonec katalánský celek dosáhl pouze na první z trojice úspěchů.

V evropských pohárech Messiho sen o páté trofeji rozmetala ofenziva Liverpoolu v odvetě, ve finále Copa Del Rey zase na Valverdeho tým vyzrála Valencia.

Legendární desítkou zůstává Maradona

Messi je světově uznávanou ikonou a miláčkem argentinských fanoušků, ne každý příznivec modrobílého dresu vám ale řekne, že je LM10 nejlepším hráčem všech dob. Bude totiž jmenovat jinou desítku, legendárního Diega Maradonu.

Co se týče klubových úspěchů, nenápadný introvert už kontroverzního míčového kouzelníka dávno předčil, na reprezentační úrovni má ale božský Diego navrch – a právě to hraje pro mnohé krajany v jeho prospěch.

Zatímco Maradona dovedl Argentinu v roce 1986 k titulu mistrů světa, Messimu se to nikdy nepodařilo. V Barceloně ovládl svět, na mezinárodní scéně ale na velký úspěch čeká. Třikrát byl blízko – v roce 2014 dostal svou zemi až do finále šampionátu, tam se ale radovali Němci. Na turnaji Copa América, prestižním klání jihoamerických národů, se hned dvakrát musel sklonit před hráči Chile.

I to je důvod, proč Messi pro některé Argentince stále není číslem jedna. Letos má ale možnost to alespoň částečně změnit. Čtrnáctého června začíná v Brazílii další ročník Copy América a "Albiceleste", jak se národnímu týmu v Argentině přezdívá, znovu patří mezi největší favority. I když právě tahoun argentinské ofenzivy si to nemyslí.

"Tentokrát nepatříme mezi kandidáty na vítězství. Půjdeme do toho sice se stejnými sny a nadšení jako vždycky, skutečnost je ale taková, že Argentina prochází procesem změny," překvapil Messi na tiskové konferenci. Upřímnost, nebo jen mediální hra? Těžko říct.

Jedna věc je ale jistá: Argentina s Messim, Dybalou či Agüerem rozhodně mezi titulové adepty patřit bude. Tím spíše, že Brazílii bude kvůli zranění chybět Neymar. Dveře pro argentinskou radost se tím pádem otevírají dokořán. A pokud by jimi Messi prošel, mohl by si na fotbalovém seznamu odškrtnout jeden z posledních úkolů – získat pro Argentinu mistrovskou trofej.