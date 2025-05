Při nové ofenzivě v Gaze dojde podle Netanjahua k přesunům obyvatelstva

6. 5. 2025 – 9:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nová izraelská ofenziva v Pásmu Gazy bude intenzivní vojenskou operací zaměřenou na porážku Hamásu.

Podle agentury Reuters to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu v dnes zveřejněném videu na síti X. Neupřesnil však, jak velkou část palestinského území izraelská armáda obsadí. Uvedl nicméně, že dojde k přesunům tamního obyvatelstva.

"Obyvatelstvo bude kvůli jeho vlastní bezpečnosti přesunuto," cituje Reuters Netanjahua, podle kterého izraelští vojáci nepůjdou do Pásma Gazy, aby se pak stáhli. "Záměr je přesně opačný," dodal.

Izraelský bezpečnostní kabinet, jehož členem je Netanjahu a několik ministrů, v noci na dnešek jednomyslně schválil plán pro rozšíření vojenských operací v Pásmu Gazy. Plán "bude mimo jiné zahrnovat dobytí Pásma Gazy a držení území a přesun obyvatelstva Pásma Gazy kvůli jeho ochraně na jih", řekl podle agentury AFP nejmenovaný izraelský činitel zástupcům médií.

Ofenziva bude podle dnešního prohlášení mluvčího izraelské armády "zahrnovat rozsáhlý útok a přesun většiny obyvatelstva za účelem jejich ochrany v oblasti vyčištěné od Hamásu". Armáda podle něj bude postupovat stejně jako v Rafáhu, městě na jihu Pásma Gazy, kde zničila veškerou infrastrukturu Hamásu a oblast vyhlásila za nárazníkovou zónu, píše server The Times of Israel.

Izraelská armáda se z Pásma Gazy nestáhne, i když bude dosaženo další dohody o rukojmích, řekl podle deníku The Guardian izraelský ministr financí Becalel Smotrič stanici Channel 12. "Konečně budeme Pásmo Gazy okupovat. Přestaneme se bát slova okupace," řekl Smotrič.

Izrael 18. března přerušil přiměří uzavřené s teroristickým hnutím Hamás v lednu a obnovil své pozemní vojenské operace a vzdušné údery v Pásmu Gazy. Z přibližně 30 procent palestinského území již izraelská armáda vytvořila nárazníkové zóny, které plně ovládá.

V říjnu 2023 zahájil Izrael v Pásmu Gazy vojenskou ofenzivu v reakci na útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 jich unesli jako rukojmí. Od počátku války bylo v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví spravovaného Hamásem zabito nejméně 52.535 Palestinců, píše agentura WAFA. Při dvou příměřích na podzim roku 2023 a letos byly vyměněny stovky rukojmích za palestinské vězně držené Izraelem. Hamás a jeho spojenci stále zadržují 59 rukojmích, z nichž podle poznatků izraelské armády zůstává naživu jen 24.

Netanjahu ve videu zopakoval, že souhlasí s vytvořením zvláštní vyšetřovací komise, která by vyšetřila útok ze 7. října 2023, avšak až po porážce Hamásu. "Poté budeme vyšetřovat. A musí se to vyšetřit na všech úrovních vedení," cituje premiéra server The Times of Israel.

Netanjahu v minulosti vytvoření takové komise opakovaně odmítal s tím, že nejprve musí skončit válka v Pásmu Gazy. Podle některých hlasů včetně členů izraelské opozice či příbuzných izraelských rukojmí se tak snaží co nejdéle udržet u moci. K vytvoření komise ho v minulosti vyzvala i izraelská generální prokurátorka Gali Baharavová-Miaraová. V únoru zveřejnila izraelská armáda závěry svého vnitřního vyšetřování, podle kterého byl útok ze 7. října "naprostým selháním", kdy armáda nedokázala ochránit izraelské civilisty. Velká část izraelské společnosti nicméně dlouhodobě požaduje vyšetřování možných chyb či selhání i na úrovni politického vedení země.