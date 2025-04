Budoucnost je tady: Léčíme dědičné nemoci dřív, než se dítě narodí!

16. 4. 2025 – 11:46 | Zpravodajství | Alex Vávra

Zní to neuvěřitelně, ale je to skutečnost. Díky pokročilé genetice dnes lékaři dokážou odhalit a léčit vážné nemoci u dětí ještě před jejich narozením. Revoluce v medicíně právě začala – a mění osudy celých rodin.

Zní to jako zázrak. A možná to zázrak opravdu je. Díky prudkému rozvoji genetické medicíny dnes lékaři dokážou odhalit a dokonce léčit vážná onemocnění ještě předtím, než se dítě vůbec narodí. To, co ještě před pár lety vypadalo jako výmysl z budoucnosti, se v roce 2025 stává realitou – a mění svět pediatrie od základu.

Rodiče dnes mají v rukou mocnou zbraň: genetický screening, který odhalí téměř 300 vážných, ale léčitelných nemocí u plodu nebo novorozence. Už během prvního trimestru těhotenství lze pomocí jednoduchého odběru krve matky analyzovat fetální DNA a zjistit, zda je něco v nepořádku. Žádné jehly, žádné riziko – jen pár kapek krve a špičková technologie. Výsledek? Včasná diagnóza nemocí, které dřív zůstávaly skryté až do chvíle, kdy bylo pozdě.

A pokud se nemoc potvrdí? Lékaři dnes umí zasáhnout přímo během těhotenství. Pomocí nanotechnologií, genové editace metodou CRISPR nebo virových vektorů dokážou opravit poškozené geny ještě před narozením dítěte. Plod má totiž mnohem vyšší schopnost regenerace než novorozenec nebo dospělý – a právě toho medicína využívá.

Spinální svalová atrofie, betatalasemie, dokonce i některé formy dědičné slepoty – diagnózy, které dřív zněly jako doživotní rozsudek, jsou dnes zvládnutelné. A co víc, léčba přichází včas. Nejde ale jen o geny. Osvědčené metody, jako je test z patičky, zůstávají důležité. Každý rok zachraňuje životy tisícům novorozenců – v USA se stal natolik běžným, že ho podstupuje 98 % dětí, stejně přirozeně jako dostanou jméno a rodný list. Malá kapka krve, která může odhalit skryté hrozby jako fenylketonurii, hypotyreózu nebo srpkovitou anémii.

A co když je potřeba zásah po porodu? Chirurgové dnes dokážou během prvních týdnů života opravit složité srdeční vady. Imunologové provádějí transplantace kostní dřeně u dětí, které se narodí bez funkční imunity. Farmaceuti nastavují léčbu a diety pro metabolické poruchy, které dřív končily tragicky.

Tohle všechno ale spojuje jedno – včasnost. Čím dřív se na problém přijde, tím větší je šance na plnohodnotný život. A právě v tom je ta skutečná revoluce. Medicína už nečeká, až se nemoc projeví. Jde jí naproti. A v mnoha případech ji zastaví dřív, než vůbec stihne udeřit. Doba, kdy lékaři jen léčili následky, je pryč. Dnes umíme předcházet neštěstí ještě před prvním nádechem. A to je naděje, která nemá obdoby. Věda už dávno nepracuje jen s tím, co je. Pomáhá utvářet to, co teprve bude.