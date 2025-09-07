Proč po 35 letech hubnutí skoro nefunguje? Zjistěte, jak přelstít zpomalený metabolismus
7. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Často slýcháme, že po pětatřicítce je cesta k hubnutí podstatně složitější. Pravda je ale jiná: samotný věk za změny nemůže tolik, jak si myslíme. To, jak se cítíme a jak naše tělo funguje, ovlivňují především každodenní volby a péče o sebe.
Pokud jste ještě nedávno měli pocit, že můžete sníst celou pizzu a tělo vám to velkoryse odpustí, a najednou máte dojem, že stačí se na ni jen podívat a ručička váhy se nebezpečně posune, možná hledáte viníka v nesprávném koutě. Často se totiž říká, že „po třicítce už metabolismus zpomaluje“. Ale věda má k tomu jiný názor.
Co se děje s metabolismem po 35. roce života?
V roce 2021 přinesl prestižní časopis Science studii, která se stala malou revolucí ve výživových mýtech. Výzkum analyzoval více než 6 400 lidí z 29 zemí, ve věku od pár dnů do téměř stovky let, a výsledek byl jednoznačný: metabolismus se od 20 do 60 let v podstatě nemění. To, co se lidem zdá jako „línější tělo“, není zákeřná biologická past po 35. narozeninách, ale spíše odraz životního stylu.
Metabolismus není hlavní viník
Metabolismus, zjednodušeně řečeno, je orchestr našich buněk, který řídí, jak tělo využívá energii. Hlavní roli hrají mitochondrie, malé elektrárny uvnitř buněk. Tyto drobné struktury buď energii vyrábějí pro chod organismu (katabolismus), nebo ji používají na tvorbu nových stavebních prvků těla, svalů, kostí, vlasů či DNA (anabolismus).
A tady přichází pointa: mitochondrie se s věkem skutečně opotřebovávají, ale nikoli dramaticky ve 35. To, co nás začíná brzdit, je spíše nevyvážená strava, minimum pohybu, chronický stres a nekonečné sezení u počítače. Jinými slovy, metabolismus není zrádce, jen my mu někdy házíme klacky pod nohy.
Pokud tedy hledáte omluvu v čísle na občance, budete zklamaní. Skutečné zpomalení metabolismu nastává až kolem šedesátky. Do té doby je to v našich rukách a v každodenních volbách, které děláme.
Jak na mitochondrie a kila navíc? Pravda je méně dramatická, než si myslíte
Říká se, že věk je jen číslo. Ano, ale buňky mají trochu jiný kalendář než my. Už po třicítce začínáme fyziologicky ztrácet 0,5–1 % svalové hmoty ročně, po padesátce to může být klidně dvojnásobek. A svaly nejsou jen o síle a estetice, ale také o metabolismu. Jsou to totiž energeticky nejhladovější orgány, které dokážou spalovat obrovské množství kalorií i v klidu.
Pokud tedy ve 35 letech jíte stejně jako ve dvaceti, i když pravidelně sportujete, tělo už nehraje úplně férovou hru. Svalová hmota se postupně nahrazuje tukovou tkání a výsledkem je paradox: váha zůstává stejná, ale kvalita těla se mění. Člověk má pocit, že jeho tělo tloustne z ničeho, ale realita je prostší, méně svalů znamená menší spotřeba energie.
Mitochondrie, malé elektrárny uvnitř buněk, v tom hrají hlavní roli. Čím více svalů máte, tím více mitochondrií pracuje pro vás. A naopak – jejich úbytek znamená menší výkon celé „továrny“. Dobrá zpráva? Dá se to ovlivnit.
Jak postupovat krok za krokem?
Zázračná dieta ani kouzelná pilulka neexistuje. To, co funguje, známe už dlouho: vyvážená strava, pravidelný pohyb, kvalitní spánek a péče o střevní mikrobiom. A i když zní seznam na první pohled jednoduše, klíčem je trpělivost. Věda potvrzuje, že dlouhodobé změny fungují lépe než radikální experimenty. Začněte po malých krocích – tak i nemožné se časem stane přirozenou součástí vašeho života.
Režim
Pokud si myslíte, že zvládnete jíst „čistě“ a cvičit, ale zároveň spát pět hodin denně, věřte, že tělo vás rychle vyvede z omylu. Spánek je totiž základní pilíř metabolismu a hormonální rovnováhy. Sedm až osm hodin pravidelného spánku není luxus, ale nutnost. Bez něj se ručička na váze prostě nehne, ať už držíte jídelníček nebo běháte maratony.
Výživa
Matematika je neúprosná: tělo hubne tehdy, když přijímá méně energie, než vydává. Jenže není kalorie jako kalorie. Zpracované potraviny tělo zvládne během chvilky, zatímco bílkoviny či celozrnné produkty vyžadují více energie na trávení a zároveň vyživují svaly. Jíte a zároveň přitom spalujete. Tajemství tkví ve složení talíře, nikoli v drastickém hladovění.
Sport
Pohyb není jen o spálených kaloriích. Cílem je chránit a budovat svalovou hmotu, která je pro metabolismus doslova zlatou mincí. Studie potvrzují, že kombinace silového tréninku a kardia funguje nejlépe. Začněte s jedním tréninkem týdně a postupně přidávejte – ideálně 2–4 krát týdně. Nemusíte hned zvedat činky jako profesionál, stačí pohodlné váhy, 45 minut a pravidelnost. A ano, láhev vody je při cvičení stejně důležitá jako dobré boty.
Jinými slovy, není to o tom, že metabolismus po třicítce spí na vavřínech. Je to o tom, jestli mu my sami nehážeme klacky pod nohy. Místo omluv v čísle na občance se tedy vyplatí přidat pár dřepů, pořádnou dávku bílkovin a pár hodin spánku navíc. Mitochondrie vám to vrátí i s úroky.