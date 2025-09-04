Dnes je čtvrtek 4. září 2025., Svátek má Jindřiška
4. 9. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jak se zbavit povislých víček během pár minut: 4 make-up triky, které vás omladí o celé roky!
zdroj: ChatGPT
Přeci jen existují zázraky líčení v akci! Povislá víčka dokážou změnit výraz obličeje a dodat mu unavený dojem, ale správné líčení umí tenhle problém opticky napravit. Klíč je ve hře světla a stínu, dobře umístěné akcenty dokážou oči otevřít, zvednout jejich linie a navrátit pohledu svěžest i jiskru. Stačí znát pár jednoduchých pravidel a proměna může být překvapivě rychlá i účinná.

Myslíte si, že líčení očí je zbytečné, když máte povislá víčka? Mám pro vás dobrou zprávu: není tomu tak. Když se líčíte správným způsobem, můžete tento vizuální nedostatek obrátit ve svůj prospěch – opticky otevřít oči, dodat jim větší hloubku i přirozený výraz. Odborní vizážisté radí využít stíny a linky nejen na víčko, ale i nad ně směrem k obočí; zvýraznit střed pohyblivého víčka jemným leskem a vynechat tlusté linky, které mohou oči opticky stáčet dolů. To vše ve výsledku vytváří pohled, který působí svěže, bděle a omlazující.

Triky make-up artistů: Otevřete si oči s povislými víčky

Profesionální vizážisté zvládají techniky pro líčení povislých víček s naprostou lehkostí, ale dobrou zprávou je, že i bez jejich zkušeností se můžete naučit pár jednoduchých zásad, které fungují vždy. Podle profesionálních vizážistů stačí osvojit si čtyři klíčové kroky, od správného umístění stínů přes práci s linkou až po zdůraznění řas a obočí a váš pohled bude působit otevřenější, svěžejší a výraznější.

ChatGPT Image 4. 9. 2025 10_23_07 zdroj: ChatGPT

1. Práce s obočím: jemné zvednutí místo stažení dolů

Jednou z nejčastějších chyb při líčení povislých víček je přílišné stažení obočí směrem k vnějším koutkům. Když konce obočí klesají příliš nízko, pohled působí unaveně a víčko se opticky ještě více zavírá. Profesionální vizážisté proto doporučují opačný postup – vést konce obočí jen mírně vzhůru, ať už pomocí tužky, pudrového stínu nebo fixačního gelu.

Právě toto jemné zvednutí dokáže oči „otevřít“ a dodat jim svěžejší výraz. Správně vytvarované obočí funguje jako rám obličeje, pokud je jeho linie příliš strmá, stahuje pohled dolů, zatímco lehce nadzvednutá působí vyváženě a mladistvě. Není proto nutné radikálně měnit tvar, stačí se držet přirozené linie a jen jemně prodloužit či zvýraznit konec směrem vzhůru.

ChatGPT Image 4. 9. 2025 10_51_23 zdroj: ChatGPT

2. Světlé stíny jako základ optického triku

Jednou z nejúčinnějších technik při líčení povislých víček je práce se světlými očními stíny. Ty by se měly nanést na celé pohyblivé víčko, a to nejen na úzký pruh pod převislým kožním záhybem. Cílem je vytvořit iluzi větší plochy víčka a otevřenějšího pohledu.

Vizážisté upozorňují, že mnoho lidí s povislými víčky dělá chybu, když světlý stín nanese pouze na spodní část víčka – efekt se tak ztratí pod záhybem a oko působí ještě menší. Pokud však světlý tón rozzáří celé víčko a lehce se protáhne i směrem k vnějšímu koutku, vzniká dojem širšího a otevřenějšího oka. Vhodné jsou zejména neutrální odstíny s jemným saténovým leskem, které odrážejí světlo, ale nevytvářejí příliš ostrý kontrast.

Navíc je dobré světlý stín kombinovat s tmavším tónem v oblasti nad záhybem – právě tam, kde by klasické líčení skončilo. Díky tomu se „nová“ linie oka opticky posouvá výš a pohled působí bdělejší. Doporučujeme nepřehánět to s perletí: jemný odlesk oči projasní, ale příliš třpytivé textury mohou naopak zvýraznit texturu kůže.

Výsledek? Oči působí větší, svěžejší a výraznější, aniž by bylo nutné sáhnout po dramatických barvách nebo silných linkách.

ChatGPT Image 4. 9. 2025 10_54_44 zdroj: ChatGPT

3. Iluze nového záhybu pro otevřenější pohled

Jedním z nejúčinnějších triků při líčení povislých víček je vytvoření tzv. „falešného“ záhybu. Princip je jednoduchý: místo abyste tmavý stín nanášeli přímo do přirozeného ohybu víčka, kde by se kvůli převislé kůži ztratil, posunete jeho linii o něco výš.

Takto vzniká optická iluze nového záhybu, která oko viditelně otevírá a dodává mu hloubku. Klíčová je práce s blendingem – tmavý stín se musí pečlivě rozmazat směrem nahoru, aby nevznikaly ostré přechody a aby líčení působilo přirozeně. Nejlepší je používat matné odstíny – lesklé a perleťové textury by mohly zvýraznit strukturu kůže v oblasti převisu a celý efekt znehodnotit.

Výsledek? Oči získají novou dimenzi, pohled působí otevřenější, svěžejší a výraznější  a to bez invazivních zákroků, jen díky chytrému použití tmavšího stínu.

ChatGPT Image 4. 9. 2025 11_11_36 zdroj: ChatGPT

4. Řasy jako hlavní prvek líčení

Další osvědčenou strategií, jak odvést pozornost od povislých víček, je zaměřit se na řasy. Hustá, výrazná linie řas dokáže opticky otevřít pohled a dodat očím jiskru, čímž potlačí dominanci převislé kůže.

Nezapomeňte, že klíčem je správný výběr řasenky, která nabízí kombinaci objemu a prodloužení, protože taková řasenka dokáže oči okamžitě zvýraznit a vytvořit dojem, že víčka jsou méně nápadná. Doporučujeme nanést dvě až tři vrstvy, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována vnějším koutkům oka – tam prodloužené a hustší řasy vytvářejí efektotevřeného vějíře“.

Natočené řasy působí jako přirozený lifting: zvedají pohled nahoru a odklánějí pozornost od povislého víčka. Pokud klasická řasenka nestačí, skvělou volbou mohou být i jednotlivé trsy umělých řas aplikované právě do vnější části oka – výsledkem je jemný „cat-eye“ efekt, který opticky prodlužuje a zvětšuje tvar oka.

Shrnutí? Čím výraznější a upravenější budou vaše řasy, tím méně prostoru zbude pro povšimnutí povislých víček. Správně zvolená řasenka a technika aplikace tak mohou být nejdůležitějším prvkem, který promění celý výraz tváře.

Nejnovější články