Jak se zbavit povislých víček během pár minut: 4 make-up triky, které vás omladí o celé roky!
4. 9. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Přeci jen existují zázraky líčení v akci! Povislá víčka dokážou změnit výraz obličeje a dodat mu unavený dojem, ale správné líčení umí tenhle problém opticky napravit. Klíč je ve hře světla a stínu, dobře umístěné akcenty dokážou oči otevřít, zvednout jejich linie a navrátit pohledu svěžest i jiskru. Stačí znát pár jednoduchých pravidel a proměna může být překvapivě rychlá i účinná.
Myslíte si, že líčení očí je zbytečné, když máte povislá víčka? Mám pro vás dobrou zprávu: není tomu tak. Když se líčíte správným způsobem, můžete tento vizuální nedostatek obrátit ve svůj prospěch – opticky otevřít oči, dodat jim větší hloubku i přirozený výraz. Odborní vizážisté radí využít stíny a linky nejen na víčko, ale i nad ně směrem k obočí; zvýraznit střed pohyblivého víčka jemným leskem a vynechat tlusté linky, které mohou oči opticky stáčet dolů. To vše ve výsledku vytváří pohled, který působí svěže, bděle a omlazující.
Triky make-up artistů: Otevřete si oči s povislými víčky
Profesionální vizážisté zvládají techniky pro líčení povislých víček s naprostou lehkostí, ale dobrou zprávou je, že i bez jejich zkušeností se můžete naučit pár jednoduchých zásad, které fungují vždy. Podle profesionálních vizážistů stačí osvojit si čtyři klíčové kroky, od správného umístění stínů přes práci s linkou až po zdůraznění řas a obočí a váš pohled bude působit otevřenější, svěžejší a výraznější.
1. Práce s obočím: jemné zvednutí místo stažení dolů
Jednou z nejčastějších chyb při líčení povislých víček je přílišné stažení obočí směrem k vnějším koutkům. Když konce obočí klesají příliš nízko, pohled působí unaveně a víčko se opticky ještě více zavírá. Profesionální vizážisté proto doporučují opačný postup – vést konce obočí jen mírně vzhůru, ať už pomocí tužky, pudrového stínu nebo fixačního gelu.
Právě toto jemné zvednutí dokáže oči „otevřít“ a dodat jim svěžejší výraz. Správně vytvarované obočí funguje jako rám obličeje, pokud je jeho linie příliš strmá, stahuje pohled dolů, zatímco lehce nadzvednutá působí vyváženě a mladistvě. Není proto nutné radikálně měnit tvar, stačí se držet přirozené linie a jen jemně prodloužit či zvýraznit konec směrem vzhůru.
2. Světlé stíny jako základ optického triku
Jednou z nejúčinnějších technik při líčení povislých víček je práce se světlými očními stíny. Ty by se měly nanést na celé pohyblivé víčko, a to nejen na úzký pruh pod převislým kožním záhybem. Cílem je vytvořit iluzi větší plochy víčka a otevřenějšího pohledu.
Vizážisté upozorňují, že mnoho lidí s povislými víčky dělá chybu, když světlý stín nanese pouze na spodní část víčka – efekt se tak ztratí pod záhybem a oko působí ještě menší. Pokud však světlý tón rozzáří celé víčko a lehce se protáhne i směrem k vnějšímu koutku, vzniká dojem širšího a otevřenějšího oka. Vhodné jsou zejména neutrální odstíny s jemným saténovým leskem, které odrážejí světlo, ale nevytvářejí příliš ostrý kontrast.
Navíc je dobré světlý stín kombinovat s tmavším tónem v oblasti nad záhybem – právě tam, kde by klasické líčení skončilo. Díky tomu se „nová“ linie oka opticky posouvá výš a pohled působí bdělejší. Doporučujeme nepřehánět to s perletí: jemný odlesk oči projasní, ale příliš třpytivé textury mohou naopak zvýraznit texturu kůže.
Výsledek? Oči působí větší, svěžejší a výraznější, aniž by bylo nutné sáhnout po dramatických barvách nebo silných linkách.
3. Iluze nového záhybu pro otevřenější pohled
Jedním z nejúčinnějších triků při líčení povislých víček je vytvoření tzv. „falešného“ záhybu. Princip je jednoduchý: místo abyste tmavý stín nanášeli přímo do přirozeného ohybu víčka, kde by se kvůli převislé kůži ztratil, posunete jeho linii o něco výš.
Takto vzniká optická iluze nového záhybu, která oko viditelně otevírá a dodává mu hloubku. Klíčová je práce s blendingem – tmavý stín se musí pečlivě rozmazat směrem nahoru, aby nevznikaly ostré přechody a aby líčení působilo přirozeně. Nejlepší je používat matné odstíny – lesklé a perleťové textury by mohly zvýraznit strukturu kůže v oblasti převisu a celý efekt znehodnotit.
Výsledek? Oči získají novou dimenzi, pohled působí otevřenější, svěžejší a výraznější a to bez invazivních zákroků, jen díky chytrému použití tmavšího stínu.
4. Řasy jako hlavní prvek líčení
Další osvědčenou strategií, jak odvést pozornost od povislých víček, je zaměřit se na řasy. Hustá, výrazná linie řas dokáže opticky otevřít pohled a dodat očím jiskru, čímž potlačí dominanci převislé kůže.
Nezapomeňte, že klíčem je správný výběr řasenky, která nabízí kombinaci objemu a prodloužení, protože taková řasenka dokáže oči okamžitě zvýraznit a vytvořit dojem, že víčka jsou méně nápadná. Doporučujeme nanést dvě až tři vrstvy, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována vnějším koutkům oka – tam prodloužené a hustší řasy vytvářejí efekt „otevřeného vějíře“.
Natočené řasy působí jako přirozený lifting: zvedají pohled nahoru a odklánějí pozornost od povislého víčka. Pokud klasická řasenka nestačí, skvělou volbou mohou být i jednotlivé trsy umělých řas aplikované právě do vnější části oka – výsledkem je jemný „cat-eye“ efekt, který opticky prodlužuje a zvětšuje tvar oka.
Shrnutí? Čím výraznější a upravenější budou vaše řasy, tím méně prostoru zbude pro povšimnutí povislých víček. Správně zvolená řasenka a technika aplikace tak mohou být nejdůležitějším prvkem, který promění celý výraz tváře.