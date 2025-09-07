Ilona (44): Tchán u nedělního oběda oznámil rozvod. Nikdo však netušil, že za tím stojí promyšlený plán
7. 9. 2025 – 13:00 | Magazín | Veronika Borská
Ilonin tchán se jednoho dne odhodlal k razantnímu kroku a rodinu tím naprosto vyvedl z míry. Netušili však, že za jeho rozhodnutím stojí do detailu promyšlený plán.
Můj tchán byl vždycky muž, u kterého se nedalo předvídat, co přijde příště. Měl schopnost být neustále o dva kroky napřed. Jeho vztah s tchyní byl ale divoký a plný napětí. Ona sama se podceňovala, bála se udělat jakýkoliv krok vpřed, a není divu, že to tchána časem začalo dráždit. Nebyla schopná ani dojít na poštu pro důchodovou poukázku – strach ji paralyzoval natolik, že bez cizí pomoci působila bezradně. Přesto měla svou nezastupitelnou roli: jako babička i pečující manželka byla naprosto nenahraditelná.
U nedělního oběda došlo k šokujícímu oznámení
K rodičům mého muže jsme chodili pravidelně na nedělní obědy. Stal se z toho náš malý rodinný rituál. I tu osudnou neděli všechno probíhalo zdánlivě jako obvykle, jen s jednou výjimkou. Dorazili jsme o půl hodiny později, než jsme se domluvili, takže tchyně musela oběd znovu ohřívat. A samozřejmě nechyběla ani tradiční pichlavá poznámka tchána: „Vy prostě nikdy nepřijdete včas. Snad ani na můj pohřeb.“
Tak byl odstartován náš nedělní oběd. Jenže tentokrát měl dostat nečekané pokračování. Hned po hlavním chodu tchán vstal, pohlédl na všechny u stolu a pronesl: „Jsem rád, že jste tu všichni. Chci vám oznámit, že se chci rozvést.“
Tchyně zrovna odnášela talíře ze stolu. Když slyšela jeho verdikt, upustila je na zem a porcelán se roztříštil o dlažbu. V místnosti nastalo ticho tak husté, že by se dalo krájet. Byl to pro nás všechny šok, na který nikdo nedokázal okamžitě reagovat.
Z tchyně se během chvíle stala úplně jiná žena
A tak jsme se v šoku vrátili domů a začali přemýšlet, co tchána k tak radikálnímu rozhodnutí přimělo. Věci se ale brzy začaly rychle měnit. Tchyně po několika týdnech smutku, kdy se tchán odstěhoval, našla novou sílu. Začala o sebe více pečovat, nechala si upravit vlasy, dopřála si různé kosmetické procedury a postupně se stávala sebevědomější a neuvěřitelně soběstačnou ženou.
Když jsme s manželem a dětmi přišli na návštěvu, nešetřila slovy na adresu tchána: „Prevít jeden, určitě odešel za nějakou mladou cuchtou. Ale ta se o něj nepostará a nakonec zůstane dědek sám.“ Mezitímco tchyně doslova rozkvétala, tchán se od všech odcizil. Přestal komunikovat, stáhl se do sebe.
Až jednoho dne přišla tchyni nečekaná zpráva: „Nezašla bys se mnou na kávu?“
Tchánův promyšlený krok vrátil tchyni zpět k její skutečné osobnosti
Tchyně na jeho zprávy dlouhé týdny nereagovala – měla už svou hrdost a důstojnost. Jenže stará láska nerezaví. A tak, když přišla už desátá prosba o schůzku, nakonec svolila. Tchán dorazil s obrovskou kyticí a dárkem, který by nečekala ani ve snu: letenkami na plavbu kolem světa ve dvou. To ji naprosto odzbrojilo.
„Proč?“ zeptala se nevěřícně.„Chtěl jsem, aby se mi vrátila moje sebevědomá žena, která se nebojí bojovat. Vždycky jsem věděl, že to v tobě je. Ale tolik jsi spoléhala, že všechno vyřeším já, až ses v tom sama ztratila. A přitom jsi pořád tak nádherná.“
Tchyně mu sice vrazila facku a chvíli byla zklamaná i rozzlobená, přesto nakonec přijala. A na cestu kolem světa spolu skutečně odjeli.
