Dnes je pátek 5. září 2025., Svátek má Boris
Počasí dnes 15°C Polojasno

Senioři by neměli podceňovat zapomínání: Nepřehlížejte signály, které vypadají nevinně

5. 9. 2025 – 19:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Senioři by neměli podceňovat zapomínání: Nepřehlížejte signály, které vypadají nevinně
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Když se u vás nebo vašich blízkých začnou objevovat častější záseky paměti, může se pod tímto bezvýznamným zlehčením ukrývat mnohem víc než obyčejné stárnutí. Včasné rozeznání rozdílu mezi běžnou zapomnětlivostí a počátečními příznaky demence může změnit průběh onemocnění a významně zachovat kvalitu života.

S přibývajícím věkem je přirozené, že paměť postupně ztrácí svou pružnost – vybavování jmen, detailů či událostí bývá pomalejší a člověk potřebuje více času na soustředění. Tyto změny spojené s běžným stárnutím ale obvykle nenarušují každodenní fungování. U části seniorů se může objevit takzvaná mírná kognitivní porucha, kdy jsou potíže s pamětí výraznější, ale člověk je stále soběstačný. Tento stav je varovným signálem, protože zvyšuje riziko rozvoje demence, i když ne každý k ní nutně dospěje. Riziko demence obecně prudce roste po 65. roce života – výzkumy ukazují, že přibližně jeden z devíti lidí v tomto věku trpí demencí a s každou další dekádou se pravděpodobnost téměř zdvojnásobuje. U lidí starších 85 let pak postihuje toto onemocnění už téměř třetinu populace. Normální zapomínání tedy s věkem přichází vždy, varovné je však ve chvíli, kdy začne ovlivňovat běžné úkoly a každodenní fungování, tehdy už nejde jen o stáří, ale může jít o první signály demence.

senioři
Magazín
Nezvládáte péči o nemocného seniora? Nejste v tom sami, tohle zažívá většina rodin!

Někdy jde o depresi nebo obyčejné zapomínání, ale co když je to víc?

U seniorů může změna v paměti a náladách signalizovat obyčejnou zapomnětlivost, ale častěji než si myslíme může jít o pseudodemenci – kognitivní poruchu způsobenou depresí, která může vypadat jako demence, ale je často zvratná při správné léčbě. Lidé s depresí si častěji uvědomují své potíže a otevřeně na ně upozorňují, zatímco u skutečné demence pacienti problémy spíše popírají a v testech paměti si vedou špatně.

Navíc je známo, že depresivní projevy se mohou vzájemně prohlubovat s mírnými kognitivními poruchami, což zvyšuje riziko demence více než izolovaná deprese či kognitivní deficit zvlášť. Proto je při prvních známkách změny důležitá rychlá a odborná diagnostika – protože i z obavné zkušenosti může znovu vyrůst naděje.

čekárna
Magazín
Ze špitálu k obvoďákovi a zpět. Jsou senioři jen přítěží, nebo obětí děravého systému?

Kdy je zapomínání ještě normální a kdy už hrozí demence?

Je přirozené, že s přibývajícím věkem paměť ztrácí svou pružnost – občasné zapomínání jmen, drobných detailů či pomalejší vybavování slov patří k běžnému stárnutí a většinou neznamená nic vážného. Varovným signálem je však opakované zapomínání nedávno naučeného, neschopnost dokončit známé rutinní úkoly, jako je příprava jídla nebo placení účtů, a časté spoléhání na pomoc okolí.

Zatímco běžné stárnutí může vést jen k příležitostným chybám v plánování, u demence se objevuje i dezorientace v čase a prostoru  a to dokonce v dobře známém prostředí. Důležitým rozdílem je také řeč: starší lidé mívají pomalejší vyjadřování, ale zachovávají srozumitelnost, zatímco demence přináší časté zastavení uprostřed věty, ztrátu slov nebo jejich nesmyslnou záměnu.

Rozlišovacími znaky jsou i změny v úsudku a osobnosti, od občasného zapomenutí narozenin, které se dá napravit, po závažné rozhodovací chyby, zanedbávání hygieny a postupné stahování se ze sociálních kontaktů. Právě tyto drobné, ale zásadní rozdíly ukazují, kdy už nejde jen o obyčejné zapomínání, ale o varovný signál, který by měl být důvodem k vyhledání odborné pomoci.

senior a prášky
Magazín
Tichý zabiják seniorů? Skrývá se v pilulce, kterou považujeme za pomoc

Kde nechat otestovat paměť – kam vyrazit na vyšetření

Pokud cítíte, že zapomínání už není jen běžnou záležitostí, ale možná jde o náznaky demence, existuje více dostupných cest, kde můžete začít:

  1. Screening paměti v lékárnách a konzultačních centrech

    – Programy jako BENU Alzheimer konzultační centra nebo Testování paměti ve Pharmacentru umožňují jednoduché vyplnění testů přímo na místě. Konzultace je diskrétní, trvá cca 50–60 minut a slouží jako rychlý a dostupný úvodní krok.

  2. Paměťová centra a kontaktní místa ČALS

    – Česká alzheimerovská společnost provozuje síť více než 20 kontaktních míst v celé ČR (např. Olomouc, Mělník, Plzeň, Ústí nad Labem), kde lze podstoupit vyšetření paměti.

    – Při akcích jako Dny paměti se navíc nabízí i bezplatné screeningy v rámci ČALS. Pokud výsledky naznačí problém, je vhodné pokračovat u neurologa, psychiatra nebo geriatra.

  3. Kognitivní centra při fakultních nemocnicích

    – NapříkladKognitivní centrum 1. LF UK a VFN v Prazenabízí komplexní diagnostiku: klinické i neuropsychologické vyšetření, zobrazovací metody (MRI/CT, PET-CT) i markerové testy.

    – Centrum FNUSA-ICRC v Brně spolu s Motolským centrem spolupracují v rámci projektu Czech Brain Ageing Study a poskytují odbornou klinickou péči i výzkumný pohled v oblasti demencí.

  4. Velké nemocnice a specializovaná oddělení

    – Pokročilé diagnostické i léčebné možnosti najdete například v Motolské univerzitní nemocnici nebo Fakultní nemocnici Brno, kde neurologická oddělení využívají moderní standardy a specializované týmy.

  5. Poradna pro rodiny a přímou podporu

    – Organizace jako Alzheimer Home nabízejí offline i online poradny, kde vám pomohou najít vhodné vyšetření, odpoví na otázky a nasměrují vás dále. 

důchodcee
Magazín
Stát vám to sám neřekne. A přitom na to máte plné právo, zvlášť jako senior

Zapomínání samo o sobě nemusí vždy znamenat vážný problém, ale pokud ho redukujeme na pouhé normální stárnutí a ignorujeme varovné signály, může to znamenat ztracený čas — čas, kdy by včasná pomoc skutečně mohla změnit průběh nemoci. Čím dříve je demence odhalena, tím dříve mohou lidé i jejich blízcí získat přístup ke správné léčbě, podpůrným službám a možnostem plánování. V raných stádiích demence může navíc správná intervence zachovat kvalitu života, oddálit nástup těžších příznaků a podpořit udržení samostatnosti. studie ukazují, že brzká diagnostika a následná péče zlepšují přežití a sníží míru institucionalizace, a zároveň pomáhají pečujícím lépe zvládat náročnou roli.

Tagy:
nemoc nemocnice rodina léčba senior paměť poradna
Zdroje:
VZP, fnmotol.cz, neurologie.lf1.cuni.cz, alzheimerhome.cz, linushealth.com/blog
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Ďáblická hvězdárna připravila program na nedělní úplně zatmění Měsíce

Nejnovější články