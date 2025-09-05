Senioři by neměli podceňovat zapomínání: Nepřehlížejte signály, které vypadají nevinně
5. 9. 2025 – 19:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se u vás nebo vašich blízkých začnou objevovat častější záseky paměti, může se pod tímto bezvýznamným zlehčením ukrývat mnohem víc než obyčejné stárnutí. Včasné rozeznání rozdílu mezi běžnou zapomnětlivostí a počátečními příznaky demence může změnit průběh onemocnění a významně zachovat kvalitu života.
S přibývajícím věkem je přirozené, že paměť postupně ztrácí svou pružnost – vybavování jmen, detailů či událostí bývá pomalejší a člověk potřebuje více času na soustředění. Tyto změny spojené s běžným stárnutím ale obvykle nenarušují každodenní fungování. U části seniorů se může objevit takzvaná mírná kognitivní porucha, kdy jsou potíže s pamětí výraznější, ale člověk je stále soběstačný. Tento stav je varovným signálem, protože zvyšuje riziko rozvoje demence, i když ne každý k ní nutně dospěje. Riziko demence obecně prudce roste po 65. roce života – výzkumy ukazují, že přibližně jeden z devíti lidí v tomto věku trpí demencí a s každou další dekádou se pravděpodobnost téměř zdvojnásobuje. U lidí starších 85 let pak postihuje toto onemocnění už téměř třetinu populace. Normální zapomínání tedy s věkem přichází vždy, varovné je však ve chvíli, kdy začne ovlivňovat běžné úkoly a každodenní fungování, tehdy už nejde jen o stáří, ale může jít o první signály demence.
Někdy jde o depresi nebo obyčejné zapomínání, ale co když je to víc?
U seniorů může změna v paměti a náladách signalizovat obyčejnou zapomnětlivost, ale častěji než si myslíme může jít o pseudodemenci – kognitivní poruchu způsobenou depresí, která může vypadat jako demence, ale je často zvratná při správné léčbě. Lidé s depresí si častěji uvědomují své potíže a otevřeně na ně upozorňují, zatímco u skutečné demence pacienti problémy spíše popírají a v testech paměti si vedou špatně.
Navíc je známo, že depresivní projevy se mohou vzájemně prohlubovat s mírnými kognitivními poruchami, což zvyšuje riziko demence více než izolovaná deprese či kognitivní deficit zvlášť. Proto je při prvních známkách změny důležitá rychlá a odborná diagnostika – protože i z obavné zkušenosti může znovu vyrůst naděje.
Kdy je zapomínání ještě normální a kdy už hrozí demence?
Je přirozené, že s přibývajícím věkem paměť ztrácí svou pružnost – občasné zapomínání jmen, drobných detailů či pomalejší vybavování slov patří k běžnému stárnutí a většinou neznamená nic vážného. Varovným signálem je však opakované zapomínání nedávno naučeného, neschopnost dokončit známé rutinní úkoly, jako je příprava jídla nebo placení účtů, a časté spoléhání na pomoc okolí.
Zatímco běžné stárnutí může vést jen k příležitostným chybám v plánování, u demence se objevuje i dezorientace v čase a prostoru a to dokonce v dobře známém prostředí. Důležitým rozdílem je také řeč: starší lidé mívají pomalejší vyjadřování, ale zachovávají srozumitelnost, zatímco demence přináší časté zastavení uprostřed věty, ztrátu slov nebo jejich nesmyslnou záměnu.
Rozlišovacími znaky jsou i změny v úsudku a osobnosti, od občasného zapomenutí narozenin, které se dá napravit, po závažné rozhodovací chyby, zanedbávání hygieny a postupné stahování se ze sociálních kontaktů. Právě tyto drobné, ale zásadní rozdíly ukazují, kdy už nejde jen o obyčejné zapomínání, ale o varovný signál, který by měl být důvodem k vyhledání odborné pomoci.
Kde nechat otestovat paměť – kam vyrazit na vyšetření
Pokud cítíte, že zapomínání už není jen běžnou záležitostí, ale možná jde o náznaky demence, existuje více dostupných cest, kde můžete začít:
-
Screening paměti v lékárnách a konzultačních centrech
– Programy jako BENU Alzheimer konzultační centra nebo Testování paměti ve Pharmacentru umožňují jednoduché vyplnění testů přímo na místě. Konzultace je diskrétní, trvá cca 50–60 minut a slouží jako rychlý a dostupný úvodní krok.
-
Paměťová centra a kontaktní místa ČALS
– Česká alzheimerovská společnost provozuje síť více než 20 kontaktních míst v celé ČR (např. Olomouc, Mělník, Plzeň, Ústí nad Labem), kde lze podstoupit vyšetření paměti.
– Při akcích jako Dny paměti se navíc nabízí i bezplatné screeningy v rámci ČALS. Pokud výsledky naznačí problém, je vhodné pokračovat u neurologa, psychiatra nebo geriatra.
-
Kognitivní centra při fakultních nemocnicích
– NapříkladKognitivní centrum 1. LF UK a VFN v Prazenabízí komplexní diagnostiku: klinické i neuropsychologické vyšetření, zobrazovací metody (MRI/CT, PET-CT) i markerové testy.
– Centrum FNUSA-ICRC v Brně spolu s Motolským centrem spolupracují v rámci projektu Czech Brain Ageing Study a poskytují odbornou klinickou péči i výzkumný pohled v oblasti demencí.
-
Velké nemocnice a specializovaná oddělení
– Pokročilé diagnostické i léčebné možnosti najdete například v Motolské univerzitní nemocnici nebo Fakultní nemocnici Brno, kde neurologická oddělení využívají moderní standardy a specializované týmy.
-
Poradna pro rodiny a přímou podporu
– Organizace jako Alzheimer Home nabízejí offline i online poradny, kde vám pomohou najít vhodné vyšetření, odpoví na otázky a nasměrují vás dále.
Zapomínání samo o sobě nemusí vždy znamenat vážný problém, ale pokud ho redukujeme na pouhé normální stárnutí a ignorujeme varovné signály, může to znamenat ztracený čas — čas, kdy by včasná pomoc skutečně mohla změnit průběh nemoci. Čím dříve je demence odhalena, tím dříve mohou lidé i jejich blízcí získat přístup ke správné léčbě, podpůrným službám a možnostem plánování. V raných stádiích demence může navíc správná intervence zachovat kvalitu života, oddálit nástup těžších příznaků a podpořit udržení samostatnosti. studie ukazují, že brzká diagnostika a následná péče zlepšují přežití a sníží míru institucionalizace, a zároveň pomáhají pečujícím lépe zvládat náročnou roli.