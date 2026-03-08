Malé ovoce s velkou silou: 15 důvodů, proč by zrovna tohle nemělo chybět ve vašem jídelníčku
8. 3. 2026 – 16:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled vypadají nenápadně. Malé, sladké plody, které si mnozí spojují spíše s exotickými zeměmi nebo vánočními balíčky. Přesto právě datle patří mezi potraviny, které odborníci na výživu často řadí mezi přirozené „energetické bomby“ plné živin.
Obsahují vlákninu, minerály i přírodní cukry, které dokážou tělu dodat rychlou energii a zároveň podpořit správné fungování organismu. Díky svému složení se staly součástí tradiční stravy v mnoha kulturách a dodnes jsou považovány za jednu z nejvýživnějších potravin, které nám příroda nabízí.
1. Přirozený zdroj energie
Datle obsahují glukózu, fruktózu a sacharózu. Tyto přírodní cukry dodávají tělu rychlou energii a jsou vhodnou alternativou ke klasickému cukru.
2. Podporují trávení
Jsou bohaté na vlákninu, která pomáhá správnému fungování střev a podporuje zdravé trávení.
3. Pomáhají při zácpě
Namočené datle mohou působit jako přirozené projímadlo, které pomáhá stimulovat činnost střev.
4. Obsahují důležité minerály
Datle jsou zdrojem draslíku, hořčíku, železa a dalších minerálů, které tělo potřebuje pro správné fungování.
5. Podporují zdraví srdce
Díky obsahu draslíku mohou pomáhat regulovat srdeční činnost a přispívat ke zdraví cév.
6. Mohou pomáhat snižovat cholesterol
Datle neobsahují cholesterol a zároveň mohou přispívat ke snižování hladiny LDL cholesterolu.
7. Přispívají ke zdravému krevnímu tlaku
Nízký obsah sodíku a vysoký obsah draslíku z nich dělá vhodnou potravinu pro lidi s vyšším krevním tlakem.
8. Podporují zdraví očí
Obsahují antioxidanty jako lutein a zeaxanthin, které jsou důležité pro ochranu zraku.
9. Posilují nervový systém
Draslík a další minerály obsažené v datlích pomáhají správné funkci nervového systému.
10. Jsou přirozenou „potravou pro mozek“
Datle obsahují fosfor, který podporuje mozkovou činnost a koncentraci.
11. Dodávají pocit sytosti
Díky vláknině mohou pomoci regulovat chuť k jídlu a podpořit kontrolu tělesné hmotnosti.
12. Jsou vhodné pro sportovce
Rychle doplňují energii po fyzické námaze a mohou pomoci při regeneraci.
13. Mohou podpořit imunitu
Obsahují antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
14. Jsou vhodné při půstu
V mnoha kulturách se datle tradičně konzumují při přerušení půstu, protože rychle doplňují energii.
15. Přirozeně sladká alternativa dezertů
Datle mohou nahradit rafinovaný cukr v mnoha receptech a dodat jídlům přirozenou sladkost.
Není proto divu, že si datle postupně nacházejí místo i v moderním jídelníčku. Ať už je přidáte do snídaňové kaše, smoothie nebo si je dopřejete jen tak jako rychlou svačinu, mohou tělu nabídnout víc, než by se na první pohled zdálo.