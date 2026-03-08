Dnes je neděle 8. března 2026., Svátek má Gabriela
Malé ovoce s velkou silou: 15 důvodů, proč by zrovna tohle nemělo chybět ve vašem jídelníčku

8. 3. 2026 – 16:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik
Na první pohled vypadají nenápadně. Malé, sladké plody, které si mnozí spojují spíše s exotickými zeměmi nebo vánočními balíčky. Přesto právě datle patří mezi potraviny, které odborníci na výživu často řadí mezi přirozené „energetické bomby“ plné živin.

Obsahují vlákninu, minerály i přírodní cukry, které dokážou tělu dodat rychlou energii a zároveň podpořit správné fungování organismu. Díky svému složení se staly součástí tradiční stravy v mnoha kulturách a dodnes jsou považovány za jednu z nejvýživnějších potravin, které nám příroda nabízí.

1. Přirozený zdroj energie

Datle obsahují glukózu, fruktózu a sacharózu. Tyto přírodní cukry dodávají tělu rychlou energii a jsou vhodnou alternativou ke klasickému cukru.

2. Podporují trávení

Jsou bohaté na vlákninu, která pomáhá správnému fungování střev a podporuje zdravé trávení.

3. Pomáhají při zácpě

Namočené datle mohou působit jako přirozené projímadlo, které pomáhá stimulovat činnost střev.

dried-plum-oleaster-plate-marble-surface zdroj: Freepik

4. Obsahují důležité minerály

Datle jsou zdrojem draslíku, hořčíku, železa a dalších minerálů, které tělo potřebuje pro správné fungování.

5. Podporují zdraví srdce

Díky obsahu draslíku mohou pomáhat regulovat srdeční činnost a přispívat ke zdraví cév.

6. Mohou pomáhat snižovat cholesterol

Datle neobsahují cholesterol a zároveň mohou přispívat ke snižování hladiny LDL cholesterolu.

7. Přispívají ke zdravému krevnímu tlaku

Nízký obsah sodíku a vysoký obsah draslíku z nich dělá vhodnou potravinu pro lidi s vyšším krevním tlakem.

8. Podporují zdraví očí

Obsahují antioxidanty jako lutein a zeaxanthin, které jsou důležité pro ochranu zraku.

9. Posilují nervový systém

Draslík a další minerály obsažené v datlích pomáhají správné funkci nervového systému.

10. Jsou přirozenou „potravou pro mozek“

Datle obsahují fosfor, který podporuje mozkovou činnost a koncentraci.

11. Dodávají pocit sytosti

Díky vláknině mohou pomoci regulovat chuť k jídlu a podpořit kontrolu tělesné hmotnosti.

12. Jsou vhodné pro sportovce

Rychle doplňují energii po fyzické námaze a mohou pomoci při regeneraci.

13. Mohou podpořit imunitu

Obsahují antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.

14. Jsou vhodné při půstu

V mnoha kulturách se datle tradičně konzumují při přerušení půstu, protože rychle doplňují energii.

15. Přirozeně sladká alternativa dezertů

Datle mohou nahradit rafinovaný cukr v mnoha receptech a dodat jídlům přirozenou sladkost.

Není proto divu, že si datle postupně nacházejí místo i v moderním jídelníčku. Ať už je přidáte do snídaňové kaše, smoothie nebo si je dopřejete jen tak jako rychlou svačinu, mohou tělu nabídnout víc, než by se na první pohled zdálo.

Tagy:
imunita ovoce sportovci minerály zdraví cholesterol
Zdroje:
Medical News Today, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, health.clevelandclinic.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

