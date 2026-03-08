Macinka: Repatriačními lety se z Blízkého východu vrátilo asi 1400 Čechů
8. 3. 2026 – 15:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Repatriačními lety se z konfliktem zasaženého Blízkého východu dostalo do Česka dostalo kolem 1400 lidí.
Problémem je aktuálně skupina zhruba 180 lidí uvázlých na ambasádě v saudskoarabském Rijádu a asi 140 Čechů v Kataru, řekl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
Kromě repatriačních letů se Češi dostávají zpět do země částečně obnovenými leteckými linkami. Podle systému Drozd je momentálně na Blízkém východě zhruba 3750 Čechů. Ne všichni ale podle dřívějšího vyjádření Macinky mají o repatriaci zájem. Lidi, kteří o návrat do Česka stojí, se podle Macinky daří dopravit zpět do ČR. "Přes veškerou kritiku je Česká republika jednoznačně nejlepší ze všech zemí, které se snaží dostat občany domů," zopakoval dnes ministr.
V oblasti zasaženém válečným konfliktem podle Macinky zbývají pouze jednotlivé skupiny Čechů. "Máme místa, kde je nějaký problém, máme skupinu na ambasádě v Rijádu, čekají, kdy budou moci odletět a nejsou v dobrém psychickém stavu. Děláme vše co můžeme, aby se Smartwings odletěli ještě dnes," doplnil. Situaci v Rijádu zkomplikovaly v noci na dnešek další dronové útoky. Česká skupina je také v Kataru, kde zatím stále vázne letecké spojení. Sedmičlenná rodina čeká na odlet z Bahrajnu. "Postupně se částečně otevírají vzdušné prostory. Situace je už klidnější," uvedl Macinka.
Lidé na zastupitelských úřadech podle něj dělají vše, co je v jejich silách, aby lidem pomohli. V uplynulých dnech zaznívala od některých cestujících kritika, že nemají od státu dostatek pomoci a informací. Stížnosti směřovaly i na cestovatelský systém Drozd. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) dnes v diskusním pořadu na Primě řekl, že nezpochybňuje úsilí, které vláda do řešení situace vkládá. Uvítal by ale mírnější a klidnější rétoriku a spolupráci opozice a koalice. "Měli bychom jako Češi táhnout za jeden provaz," řekl Lipavský.
Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou zásadní i pro tranzit například do asijských zemí.