Nenápadná role, která bolí nejvíc: Jak poznat, že jste ve vztahu jen „převozník“
4. 3. 2026 – 19:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Milenecké vztahy mají často zvláštní dynamiku. Na začátku mohou působit jako silné spojení dvou lidí, kteří se navzájem pochopili ve chvíli, kdy to nejvíce potřebovali. Postupem času se však někdy ukáže, že jeden z partnerů v takovém vztahu sehrál pouze přechodnou roli.
Psychologové pro tento jev používají různé termíny, ale v populární psychologii se někdy mluví o „převozníkovi“ – člověku, který druhému pomůže překlenout náročné období, ale sám v jeho životě nezůstane.
Vztah jako most z jedné životní fáze do druhé
Podle vztahových terapeutů se lidé někdy pouštějí do mileneckých vztahů ve chvíli, kdy procházejí krizí. Může jít o nefunkční manželství, pocit samoty nebo potřebu změny.
Takový vztah pak funguje jako emocionální most mezi starým a novým životem. Člověk v něm nachází pochopení, podporu a často i odvahu udělat krok, který by jinak odkládal.
Jakmile však krize pomine nebo se situace vyřeší, může se stát, že partner, který poskytoval oporu, zůstane stranou.
Psychologové upozorňují, že nejde vždy o vědomé využití druhého člověka. Často jde spíše o dynamiku vztahu, která vznikla v určitém okamžiku života.
Proč se role „převozníka“ ve vztazích objevuje
Podle psychologických teorií může být taková dynamika spojena s tím, co psychiatr Stephen Karpman popsal jako dramatický trojúhelník – vztahový model, v němž se lidé nevědomě pohybují mezi rolemi oběti, zachránce a pronásledovatele.
V mileneckém vztahu může jeden z partnerů přirozeně sklouznout do role zachránce. Poskytuje podporu, naslouchá a pomáhá druhému překonat těžké období.
Jenže právě tato role může paradoxně způsobit, že vztah není postavený na rovnocenném základu. Jakmile druhý člověk získá zpět stabilitu, potřeba „záchrany“ mizí. Zajímavostí je, že psychologové uvádějí, že muži do těchto vztahů vstupují častěji než ženy.
Signály, že jste ve vztahu jen přechodnou kapitolou
Podle vztahových terapeutů existuje několik znaků, které mohou naznačovat, že jste se ocitli právě v této roli:
- partner vás vyhledal ve chvíli, kdy procházel krizí
- většina vztahu se točí kolem jeho problémů
- budoucnost zůstává neurčitá nebo se o ní téměř nemluví
- vztah je intenzivní, ale zároveň nestabilní
- jakmile se situace druhého člověka zlepší, začne se odtahovat
Takové vztahy mohou být velmi silné a emocionálně hluboké, ale zároveň bývají krátkodobé.
Ne každý milenecký vztah je jen přechod
Odborníci zároveň upozorňují, že podobná dynamika není pravidlem. Některé vztahy, které začaly jako útěk z krize, se mohou postupně proměnit ve stabilní partnerství.
Klíčovým faktorem je, zda se vztah dokáže posunout z role „záchrany“ do role rovnocenného partnerství.
Pokud se to nestane, může se stát, že jeden z partnerů zůstane v příběhu druhého člověka jen jako ten, kdo ho na určitém úseku života „převezl na druhý břeh“.