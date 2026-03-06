Dnes je pátek 6. března 2026., Svátek má Miroslav
Počasí dnes 13°C Jasno

Jde to i bez černé a mladistvě: připravte se na jaro v dokonalém stylu krátkých kabátů a barev, které vládnou

6. 3. 2026 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jde to i bez černé a mladistvě: připravte se na jaro v dokonalém stylu krátkých kabátů a barev, které vládnou
vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Trendy na nás vyskakují ze všech stran. Jedno je ale letos jasné: krátké kabáty se vracejí na scénu ve velkém stylu. Mají totiž zvláštní schopnost – dokážou outfit odlehčit, omladit a dodat siluetě moderní proporce. Stačí jen dodržet pár jednoduchých stylingových pravidel.

Krátký kabát se tak letos stává jedním z klíčových kousků jarního šatníku. A co je na tom nejlepší? Nemusí být černý. Naopak. Letos dostávají prostor barvy, které působí svěže, elegantně a překvapivě luxusně.

Snímek obrazovky 2026-03-06 115516 kabátek Victoria Beckham - Aol.com zdroj: https://www.aol.com/

Krátký kabát s výrazným límcem: praktický a mimořádně módní

Krátké kabáty s širším límcem se objevily už na přehlídkách minulého roku. Jednou z návrhářek, která tento trend výrazně podpořila, byla Victoria Beckham – a ta přesně ví, jak pracovat s proporcemi ženské siluety.

Širší, otevřený límec má nejen estetickou funkci. Dokáže krásně rámovat obličej a zároveň chrání před jarním větrem. V chladnějších dnech jej můžete zapnout až ke krku, čímž vytvoříte elegantní a zároveň praktický detail.

cup-coffee-with-coffee-beans-grinder-background
Magazín
Starý skandinávský trik s kávou ochrání váš žaludek. Stačí přidat jednu nečekanou ingredienci

Mnoho žen má z kratší délky obavy. Ve skutečnosti ale funguje přesně opačně, než by se mohlo zdát. Kabát končící v pase nebo lehce pod ním totiž opticky prodlužuje nohy a vytváří vyvážené proporce. Pokud pod něj přidáte jemný svetr nebo rolák, získáte vrstvený look, který je stylový i funkční.

A pak je tu ještě jeden trik módních stylistů: dlouhé nohavice. Čím delší a splývavější linie kalhot zvolíte, tím více se vaše silueta protáhne. Zvýrazněný pas pak už jen podtrhne ženské křivky a vytvoří harmonii, kterou módní stylisté tolik milují.

modelka v kavárně vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT ChatGPT Image 6. 3. 2026 12_01_46 vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT Koláž béžovová a zelená vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT

Barvy, které vás omladí

Pokud jste doposud sahala hlavně po černé, letos je ideální chvíle udělat malou změnu. Barevné kabáty totiž dokážou divy.

ChatGPT Image 6. 3. 2026 12_02_57 vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT ChatGPT Image 6. 3. 2026 12_03_04 vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT

Velkým favoritem sezony je modrá – od hlubokých tmavých tónů až po jemné, téměř pastelové odstíny. Modrá působí sofistikovaně, elegantně a často dokáže i dostupnějšímu kousku dodat nádech luxusu. Není náhodou, že se jí říká královská.

ChatGPT Image 6. 3. 2026 12_04_52 vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT

Vedle ní letos září také burgundy a vínová, které působí velmi elegantně a zároveň zahřejí celý outfit. Na jaře se přidává i pudrově růžová, která outfitu dodá jemnost a ženskost, nebo zelené tóny, které přinášejí svěží energii nové sezony.

Pokud chcete zůstat u klidnější palety, skvěle funguje i béžová, která je nadčasová a snadno kombinovatelná.

profimedia-0121995787
Magazín
Kvíz: Jak jste na tom se znalostmi zeměpisu? Na tomto testu si většina lidí vyláme zuby

Jak krátký kabát nosit

Nejlepší rada? Hrajte si.

ChatGPT Image 6. 3. 2026 12_05_04 vytvořeno jako koláž z reálných produktů prodejců oděvů a dámských doplňků zdroj: ChatGPT

Krátký kabát skvěle funguje v elegantním i ležérním stylingu. Jednou z nejjednodušších kombinací je rolák, košile nebo jemná halenka doplněná cigaretovými kalhotami s puky. Pokud necháte lehce odhalený kotník a přidáte mokasíny nebo minimalistické lodičky, vytvoříte elegantní městský outfit.

ChatGPT Image 4. 3. 2026 19_04_44
Magazín
Nenápadná role, která bolí nejvíc: Jak poznat, že jste ve vztahu jen „převozník“

Pro modernější siluetu jsou ideální zvonové nebo prodloužené kalhoty, které krásně vyvažují kratší délku kabátu. Výborně funguje například kombinace bílé a modré nebo denim s výraznější barvou kabátu.

A právě v těchto detailech spočívá kouzlo. Otevřený límec dodá outfitu lehkost, zapnutý naopak eleganci. Stačí jen drobná změna a celý look získá úplně jiný charakter.

Tagy:
móda beckham módní trendy lifestyle Kabát doplněk
Zdroje:
vogue.co.uk, Vlastní, Marie Claire, Vogue, glamour.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

První žena s Nobelovou cenou. Příběh Marie Curie dodnes inspiruje svět

Následující článek

Tykač vlastní tři procenta společnosti ČEZ, je druhým největším akcionářem

Nejnovější články