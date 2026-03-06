Jde to i bez černé a mladistvě: připravte se na jaro v dokonalém stylu krátkých kabátů a barev, které vládnou
6. 3. 2026 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Trendy na nás vyskakují ze všech stran. Jedno je ale letos jasné: krátké kabáty se vracejí na scénu ve velkém stylu. Mají totiž zvláštní schopnost – dokážou outfit odlehčit, omladit a dodat siluetě moderní proporce. Stačí jen dodržet pár jednoduchých stylingových pravidel.
Krátký kabát se tak letos stává jedním z klíčových kousků jarního šatníku. A co je na tom nejlepší? Nemusí být černý. Naopak. Letos dostávají prostor barvy, které působí svěže, elegantně a překvapivě luxusně.
Krátký kabát s výrazným límcem: praktický a mimořádně módní
Krátké kabáty s širším límcem se objevily už na přehlídkách minulého roku. Jednou z návrhářek, která tento trend výrazně podpořila, byla Victoria Beckham – a ta přesně ví, jak pracovat s proporcemi ženské siluety.
Širší, otevřený límec má nejen estetickou funkci. Dokáže krásně rámovat obličej a zároveň chrání před jarním větrem. V chladnějších dnech jej můžete zapnout až ke krku, čímž vytvoříte elegantní a zároveň praktický detail.
Mnoho žen má z kratší délky obavy. Ve skutečnosti ale funguje přesně opačně, než by se mohlo zdát. Kabát končící v pase nebo lehce pod ním totiž opticky prodlužuje nohy a vytváří vyvážené proporce. Pokud pod něj přidáte jemný svetr nebo rolák, získáte vrstvený look, který je stylový i funkční.
A pak je tu ještě jeden trik módních stylistů: dlouhé nohavice. Čím delší a splývavější linie kalhot zvolíte, tím více se vaše silueta protáhne. Zvýrazněný pas pak už jen podtrhne ženské křivky a vytvoří harmonii, kterou módní stylisté tolik milují.
Barvy, které vás omladí
Pokud jste doposud sahala hlavně po černé, letos je ideální chvíle udělat malou změnu. Barevné kabáty totiž dokážou divy.
Velkým favoritem sezony je modrá – od hlubokých tmavých tónů až po jemné, téměř pastelové odstíny. Modrá působí sofistikovaně, elegantně a často dokáže i dostupnějšímu kousku dodat nádech luxusu. Není náhodou, že se jí říká královská.
Vedle ní letos září také burgundy a vínová, které působí velmi elegantně a zároveň zahřejí celý outfit. Na jaře se přidává i pudrově růžová, která outfitu dodá jemnost a ženskost, nebo zelené tóny, které přinášejí svěží energii nové sezony.
Pokud chcete zůstat u klidnější palety, skvěle funguje i béžová, která je nadčasová a snadno kombinovatelná.
Jak krátký kabát nosit
Nejlepší rada? Hrajte si.
Krátký kabát skvěle funguje v elegantním i ležérním stylingu. Jednou z nejjednodušších kombinací je rolák, košile nebo jemná halenka doplněná cigaretovými kalhotami s puky. Pokud necháte lehce odhalený kotník a přidáte mokasíny nebo minimalistické lodičky, vytvoříte elegantní městský outfit.
Pro modernější siluetu jsou ideální zvonové nebo prodloužené kalhoty, které krásně vyvažují kratší délku kabátu. Výborně funguje například kombinace bílé a modré nebo denim s výraznější barvou kabátu.
A právě v těchto detailech spočívá kouzlo. Otevřený límec dodá outfitu lehkost, zapnutý naopak eleganci. Stačí jen drobná změna a celý look získá úplně jiný charakter.