Flanelová košile je zpět v akci. A překvapivě jí to sluší i bez džínů
8. 3. 2026 – 10:16 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Flanelová košile je jeden z těch módních kousků, které se z šatníku prostě nevyhazují. A pokud jste ji náhodou na čas odložili, stylisté i influenceři vám právě připomínají, proč by měla zůstat na věšáku. Vrací se totiž v nových, mnohem odvážnějších kombinacích.
Dlouho platilo jednoduché pravidlo: flanelka a džíny. Kombinace, která fungovala vždy a bez přemýšlení. Jenže současná móda miluje experimenty a tenhle ikonický kousek dostává úplně nový prostor. Najednou ji vidíme s plátěnými kalhotami, s elegantními cigaretovými střihy nebo dokonce s elastickými legínami. A výsledek? Překvapivě stylový.
Flanelová košile v úpravách, které teď berou dech
Flanel dnes není jen o pohodlí, ale o stylu. Otevřená košile s jednoduchým topem pod ní vytváří ideální vrstvený look, který působí ležérně a přitom promyšleně. Stačí přidat úzké kalhoty, výraznější boty nebo platformové tenisky a najednou máte outfit, který působí moderně a sebevědomě.
Zapnutá až ke krku dokáže flanelová košile naopak působit překvapivě elegantně. Stačí malý detail – brož, výrazný náhrdelník nebo hedvábný šátek. Tyto drobnosti dokážou z obyčejné košile udělat stylový statement kousek.
Stylisté navíc milují experimentování s pásky. Přepásaná flanelová košile vytváří krásnou siluetu a skvěle funguje s úzkými kalhotami nebo legínami. A pokud chcete outfit posunout ještě dál, zkuste detail, který teď vídáme čím dál častěji – ponožky lehce vytažené nad kotníky. Malý detail, který dokáže dodat looku módní šmrnc.
Nebojte se ani hrát si se zavazováním košile v pase nebo s různým způsobem ohrnutí rukávů. Právě tyto drobnosti totiž vytvářejí osobitý styl.
Barvy a kostičky
Flanelová košile je synonymem pro kostky, ale dnes už dávno neplatí, že musí být jen červeno-černé. Paleta barev je obrovská a dovoluje vám vytvořit outfit přesně podle nálady.
Velmi elegantně působí šedé tóny, které lze snadno kombinovat s šedými kalhotami a vytvořit moderní monochromatický look. Naopak modro-bílá flanelka skvěle ladí s lněnými kalhotami a teniskami nebo mokasíny na vyšší platformě.
A pokud máte chuť být odvážnější, zkuste barvy, které letos ovládají módní scénu – burgundy, hořčicově žlutou nebo tmavě zelenou. Tyto odstíny dokážou klasické kostky proměnit v výrazný módní statement.
Jak flanel nosí módní insiderky
Módní insiderky dnes flanelovou košili stylují způsobem, který by ještě před pár lety působil nečekaně. Kombinují ji s minimalistickými kabáty, koženými legínami nebo s elegantními kalhotami s puky. Výsledkem je mix ležérnosti a sofistikovanosti, který přesně vystihuje současné trendy.
Jednou z těch, kdo ukázaly, jak nosit flanel stylově, je modelka Elsa Hosk. Ta zkombinovala červeno-modrou kostkovanou košili značky The Row s klasickými šedými plisovanými kalhotami, které dodaly celému looku elegantní strukturu. Outfit doplnila uhlově šedým kabátem Gucci, slunečními brýlemi Saint Laurent a minimalistickou kabelkou Alger od The Row. Tečku za celým stylingem pak udělaly černé mokasíny, které outfit drží na hraně mezi ležérní elegancí a městským minimalismem.
Flanelová košile dnes nepůsobí jako obyčejný každodenní základ šatníku. Naopak se stává výrazným prvkem celého outfitu – nečekaným, ale velmi stylovým kontrastem k jinak klasickému prostředí, kde bychom obvykle očekávali spíše tradiční košili.