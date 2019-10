Klasickým ponožkám odzvonilo, i u nás frčí barvy a proužky

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Časy, kdy ponožky sloužily jako funkční prvek především pánského oděvu, jsou pryč. V dnešní době už jsou důležitou součástí módního šatníku, v němž začínají převládat jejich nejrůznější barevné varianty. Fantazii se totiž meze nekladou.

Barevné ponožky se na trhu objevovaly už v minulosti, třeba ve dvacátých letech minulého století, jejich rozmach je ale spojen až se současnou dobou. "Zlepšením výrobních technologií a uvolněním přístupu k pánskému oděvu se naskytl prostor používat ponožky i jako výrazný zdobný prvek. A ukazuje se, že velkému množství lidí se tato nová možnost zalíbila," říká Petr Janda z Klubu Pánů z Ponožkovic, který každý měsíc navrhuje nový a unikátní ponožkový exemplář a posílá jej pak do schránek svých členů. Mimochodem, tento klub patří mezi pět největších ponožkových klubů na světě.

Barevné ponožky jsou v České republice stále více v módě, dostaly se k nám ale ze zahraničí. "Já jsem je poprvé viděl v New Yorku. Tipoval bych, že trend vznikl buď v Americe či v Anglii," myslí si Janda. Někdo za zakladatele barevné ponožkové módy označuje také Itálii. "Má zkušenost s italským ponožkovým průmyslem ale jde proti tomu, označil bych je spíše za mekku ponožkového konzervatismu," usmívá se. Velký boom barevné ponožky zažívají ve Skandinávii. "Severské národy jsou daleko odvážnější. Asi se chtějí zahřát alespoň pohledem na hezkou ponožku," usuzuje Petr Janda.

Ponožky místo kravaty

Ale co vlastně za vznikem ponožek plných barev, proužků, kruhů a dalších vzorů stojí? "Tento trend je podle mě spojený s ústupem kravat, které byly hlavní frivolitou v pánském šatníku. Nejsou ale moc pohodlné a s postupným uvolňováním pánské módy se trošku vytrácejí," říká Janda. "Nicméně pánové pořád chtějí ukazovat, že nejsou šedé myšky bez invence, takže se hledala jiná část oděvu, na které by se mohli vyřádit či si s ní alespoň vyhrát. A ponožka je za tímto účelem ideální," dodává.

Přestože jsou ponožky jedním z menších prvků pánského šatníku, dokážou skvěle zaujmout. Navíc nejsou pořád vidět a lidé si mohou také vybrat, kdy je ukážou. "Zkrátka si sedlo více věcí," doplnil Janda.

V současné době nejvíc frčí elegantní hravost, tedy výrazné ponožky, které však musí dávat smysl. "Ponožka jako dekorativní a komunikační prvek by měla být dostatečně výrazná, aby tuto funkci splnila, ale zároveň by nemělo jít o zcela náhodnou směsici," říká Janda. Do obliby se dostávají také ponožky, kdy je každá jiná, ale společně tvoří pár. V tomto módním trendu v současné době zkrátka neexistují žádné hranice. "V momentě, kdy oblečení již dostatečně dobře plnilo své základní funkce, se začala vyvíjet určitá nadstavba v podobě módy. A to samé teď nastalo u ponožek, které můžeme využít i k lehkému vyjádření sebe sama tak, jako to dámy dělají například u kabelek," vysvětluje Janda.

Chystá se tenisová revoluce?

Kam až se posune hranice ve výstřednosti ponožek, je v tuto chvíli velkou neznámou. Další velké příležitosti nabízí například digitální tisk, který má sice stále ještě řadu technických omezení a je velmi nákladný, ovšem v posledních letech dělá obrovské pokroky. "Za deset let díky němu můžeme mít zcela nové možnosti ve všech oblastech textilu, tedy i v ponožkách," míní Janda.

Barevné ponožky pronikly do mnoha oblastí. Třeba i do sportu a například v golfu už jsou pravidelnými součástmi jednotlivých šatníků. Dalším odvětvím, kde by mohly způsobit malou revoluci, je podle Jandy tenis. "Až budou pestré sportovní ponožky zvládat stejné základní funkce jako ty klasické i v průběhu náročného tenisového klání, tak myslím, že se můžeme dočkat nějaké výraznější barevné vlny," předpovídá.