Kam se ztratila kráska z pobřežní hlídky: Pamela Anderson sází na přirozenost nebo je to jen póza k zviditelnění?

11. 5. 2025 – 8:37 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pamela Anderson odložila make-up, zkrátila ikonické blond vlasy do stylového bobu a vsadila na přirozenost. Zatímco jedni ji obdivují, druzí vnímají proměnu jako kalkul. Co ji k tomu vedlo? A proč nás tolik znepokojuje, když se žena rozhodne být sama sebou?

Tak jako vzbudila rozruch v roce 1989 na stadionu BC Place ve Vancouveru během zápasu kanadského týmu BC Lions, kde ji zachytila kamera na velkoplošné obrazovce a odstartovala tím její kariéru, i dnes se jí podařilo zaujmout. Tehdy jako sexy kráska v tričku s logem pivovaru Labatt's, dnes jako sebevědomá žena bojující za přirozenost. Co se vlastně stalo, že se někdejší sexsymbol rozhodl odložit make-up, zkrátit vlasy a odmítá se dál schovávat za masku dnešních trendů?

Rozhodnutí Pamely Anderson vsadit na přirozenost rozdělilo fanoušky i české celebrity

Na sociálních sítích vzbudila vlnu reakcí i kritika Simony Krainové, která se nechala slyšet, že Pamela podle ní vypadá „na osmdesát pět“. Zatímco někdejší hvězda Pobřežní hlídky se rozhodla pro radikální, ale svobodné vykročení z kultu krásy, topmodelka Simona Krainová k tomu má jiný postoj. Ačkoliv se její názor mnohým fanouškům nelíbí, je přirozené, že někdo, kdo se krásou živí každý den – jako Simona Krainová – má právo ho svobodně vyjádřit. Sama to shrnula slovy:

„Jestli tohle má být opravdu inspirace pro ženy, které se nebojí stárnutí, tak já bych se naopak začala bát už dneska…“

Pamela Anderson na Met Gala 2025 | zdroj: Vogue

Na opačném konci stojí modelka Diana Kobzanová, která se Pamely mile zastala a její krok označila za odvážný a upřímný: „Tohle je sebevědomá zralá žena.“ V komentáři k jejímu vystoupení na Met Gala dodala: „Já chápu, že to bylo Met Gala, kde se každý ukáže ve svém nejlepším já, ale zároveň je potřeba pochopit, že každý má ty priority nastavené jinak. A Pamela už ze sebe nepotřebuje za každou cenu dělat sexbombu a vypadá to, že je spokojená tak, jak je. A to, co my si myslíme, jí je úplně u prdelky. Takže za mě palec nahoru.“

Z ikony devadesátek se stala tvář přirozenosti.

Met Gala – královské hřiště celebrit. A právě na něm Pamela Anderson možná jen završila něco, co plánovala už delší dobu.

Příznivci jí tleskají za odvahu jít proti proudu. V duchu své nové éry, která staví na autentičnosti, se objevila s tváří téměř bez líčidel. Na první pohled působila zcela přirozeně, ale při bližším pohledu bylo jasné, že zvolila rafinovaný „no make-up make-up look“ – jemné růžové tóny na rtech, lícních kostech i víčkách působily nenápadně, ale precizně. Výsledek? Přesně vyvážená kombinace přirozenosti a elegance. A proč ne?

Úhel pohledu

Kdybychom Pamelu Anderson neznali jako dívku z Playboye a sexsymbol, který ve své době zastínil i některé slavné modelky, a dívali se na ni jako na novou tvář, která odlehčuje trendy a nebojí se moderním, odvážným způsobem vystoupit z davu, možná by získala více příznivců. Nabízí se ale i otázka: nejde jen o způsob, jak znovu upoutat pozornost? Ve světě celebrit to není nic neobvyklého, být vidět je součást hry.

Na druhou stranu, jak ukazuje její dokument "Pamela, a Love Story" z roku 2023, její životní příběh má hluboké kořeny. Ve filmu otevřeně popisuje, jak byla jako mladá dívka sexuálně zneužita a jak se z plaché dívky stala hvězda, která se díky náhodnému záběru na stadionu ocitla před objektivem a později i nahá před celým světem. Tento přerod působí kontroverzně, ale také velmi lidsky.

Slávu, sex a rock’n’roll nakonec vyměnila za roli matky. Ani ta však nepřišla bez komplikací – vztahové zklamání, bulvární tlak a neustálý zásah do soukromí mohly vést až k vyhoření. Možná právě proto se Pamela rozhodla odhodit masku a definitivně se od své dřívější image odpoutat. Možná že právě tohle je její skutečný restart.