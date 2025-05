Tři znamení zvěrokruhu, která zazáří v kuchyni: Kdo najde skrytý talent a kdo oslní hosty?

11. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Minuli se povoláním? Ochutnejte a uvidíte! Některá znamení mají přeci jen blíž ke kulinářskému umění a v následujících týdnech se to nezvykle projeví.

Beran

Znáte situaci, kdy jste dlouhou dobu něco tvrdohlavě odmítali dělat, protože to stejně nemá cenu, protože to stejně pořádně neumíte, a pak to nakonec jednou přeci jen zkusíte a zjistíte, že se celou tu dobu nebylo čeho bát? Přesně něco takového vás potká velmi brzy a možná se to bude týkat právě vaření.

Přijde totiž situace, kdy budete mít příležitost odhalit skrytý talent a možná si dokonce novou činnost oblíbit tak, že se stane vaším koníčkem. Stačí jen příležitost neignorovat a náležitě využít.

I pokud se ale rozhodnete dál předstírat, že vás věc vlastně nezajímá, nic vyloženě zlého se nestane. Jen si uzavřete dveře příležitosti a ty je přeci vždycky lepší raději využívat, protože jistota je vždycky lepší než se pak ohlížet a přemýšlet co by kdyby.

Štír

Štíři, kteří mají blízko k vařečce a pánvi, se v následujících týdnech nemusí bát experimentovat – hvězdy jsou nakloněny novým zážitkům, vládnoucí planeta Pluto vstupuje do prvního domu, tedy příznivé konstelace astrálním technikám a pokud tedy chcete v kuchyni rozpoutat doslova magii, lepší čas nenajdete.

Všechno půjde dobře od ruky a i pokud se pustíte do tvorby jídel, která jste dříve nikdy nezkoušeli, nemusíte se bát – dopadnou nad očekávání skvěle a vy si díky nim ještě rozšíříte svůj kuchařský repertoár.

Kozoroh

Ve druhé polovině měsíce se budete muset připravit na návštěvu, se kterou nikdo spíše nepočítal. Nemusíte se ale děsit, vaše pohoštění zanechá hluboký dojem a na posezení u vás budou všichni vzpomínat jen v dobrém.

Důležité však je nepodlehnout tlaku ostatních a nenechat si do ničeho moc mluvit. Řiďte se vlastní intuicí a pokud máte pocit, že zrovna tahle ingredience či tohle jídlo bude to pravé, použijte je a nenechte si to rozmluvit.

Pak už nebude nic bránit v oslnění hostů vašimi praktickými dovednostmi i vírem zajímavých chutí. Důležité je si především věřit, zbytek už půjde jak po másle.