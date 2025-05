Podpora ANO dál klesla, nyní by mělo 30,7 pct, Spolu posílilo na 20,2 pct

11. 5. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hnutí ANO by nyní ve volbách získalo 30,7 procenta hlasů, jeho podpora tak opět klesla a dostala se na nejnižší úroveň od začátku roku, tedy od počátku pravidelného sledování agenturou STEM.

Naopak v pořadí druhá koalice Spolu od minulého týdne posílila na 20,2 procenta, podpora třetí SPD stagnovala na 12,6 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN s deseti procenty, Piráti s 6,6 procenta a Stačilo! s 6,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu STEM, který dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

V dosavadních modelech STEM pro CNN Prima News se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, proti minulému týdnu oslabilo o 0,8 bodu na 30,7 procenta. "Ačkoliv ANO zůstává nejsilnější opoziční silou, zatím se mu nedaří návrat na silnější pozice ve volebních preferencích, kterých se dočkalo v první čtvrtině roku," uvedla agentura.

Naopak Spolu, které tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, si polepšilo o 0,4 procentního bodu. SPD s podporou Trikolory, PRO a Svobodnými se stabilizovalo podobně jako hnutí STAN, které si od minulého týdne připsalo 0,3 bodu. Za týden se příliš nezměnila ani podpora Pirátů a Stačilo!.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny zůstali Motoristé, kteří oslabili o 0,3 bodu na 4,5 procenta.