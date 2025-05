Pastrňák dal gól novou hokejkou a chválil tým za ubojovanou výhru 2:1 nad Norskem

12. 5. 2025 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Útočník David Pastrňák po vydřeném vítězství nad Norskem na hokejovém mistrovství světa ocenil dobrý výkon brankáře soupeře Jonase Arntzena, který si v zápase připsal 24 úspěšných zákroků.

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Herningu Norsko 2:1, připsali si druhou výhru na turnaji a ve skupině B jsou třetí. O výhře úřadujících světových šampionů rozhodl ve 34. minutě hvězdný útočník David Pastrňák, před ním se prosadil Jakub Flek.

Další utkání čeká svěřence trenéra Radima Rulíka již v pondělí, kdy se od 20:20 utkají s domácím Dánskem.

Úvod utkání byl z obou stran opatrný. První přesnou střelu na branku vyslal až v 6. minutě Stránský, norský gólman Arntzen byl ale připravený. Následně si poradil i se Zadinovým pokusem. Seveřané přestáli i první oslabení, při kterém si slibné příležitosti vypracovali Michael Špaček a Červenka.

Brankář Vejmelka, jenž dostal podruhé na turnaji přednost před Vladařem, si první ostrý zákrok připsal až v 16. minutě. Berg-Paulsen jej překonat nedokázal. Gólman Utahu vyšel vítězně i ze souboje se Steenem, který se po chybné rozehrávce Davida Špačka dostal v závěru první třetiny při české přesilovce do samostatného nájezdu.

Český tým hrál již od 7. minuty bez obránce Kundrátka, který v první komerční přestávce odjel do kabin. Na začátku druhé části se pokusil individuálně prosadit poprvé na turnaji hrající Nečas, Arntzena ale nepřekonal. To se podařilo až ve 23. minutě Flekovi, který pohotově dorazil Krejčíkovu střelu.

Norové ale dokázali vyrovnat. Berglund nejprve ze slibné pozice přestřelil, v pokračující akci ale připravil gól pro Solberga. Češi si ale ještě ve druhé třetině vzali vedení zpět. Červenka našel zpoza branky volného Pastrňáka, hlavní hvězda týmu zamířila přesně k tyči a připsala si první gól na turnaji.

Při Hájkově vyloučení mohl vyrovnat Berglund, ale trefil jen tyč. Na začátku třetí části bezprostředně po buly nebezpečně střílel i Rönnild, Vejmelka byl ale připravený. Duel byl dramatický až do samotného závěru, Norové ale nedokázali vyrovnat ani při tříminutové power play.

Střelec vítězné branky David Pastrňák si krátce před svou první trefou na turnaji vyměnil hokejku a byl rád, že mu to přineslo štěstí.

"Trošku bojuji s ledem, nějak mi to skáče. Snažím se něco změnit. Změnil jsem hokejku, Roman (Červenka) mě našel a spadlo to tam," řekl Pastrňák. Do dalšího utkání si ale hokejku pro štěstí nenechá. "Vždy si beru novou na každý zápas," uvedl osmadvacetiletý útočník.

Utkání proti severskému soupeři bylo od začátku do konce vyrovnané. "Norové hráli výborně na to, že hráli včera. Dohrávali souboje a nebyla na nich vidět únava. Náročný zápas. Jejich gólman stál na hlavě, chytil tři čtyři góly. Pro nás důležitá a ubojovaná výhra," oddechl si nejproduktivnější český hráč v této sezoně základní části NHL.

Pastrňák zároveň ocenil i výkon českého gólmana Karla Vejmelky. "Byli bychom radši, kdybychom měli větší klid na konci zápasu a nemuseli se strachovat o výsledek. Ale tady v dnešní době není jednoduchý soupeř, dneska to Norové ukázali. Karlos nás podržel, zbytek jsme pohlídali týmově. Výborný týmový výkon, vybojované tři body," řekl.

Radost mu dnes udělala i výhra fotbalového Baníku Ostrava na hřišti Plzně, po které se moravský klub opět zapojil do boje o druhé místo v české nejvyšší soutěži a postup do předkola Ligy mistrů. "Koukal jsem první poločas, pak už mi to nevyšlo. Ale výsledek jsem viděl, takže velká gratulace, důležité tři body. Ještě dva zápasy, ale máme to dobře rozjeté," dodal Pastrňák, jenž je velkým fanouškem Baníku.