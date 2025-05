Pracující senioři, pozor! Víte o tom, že od ledna můžete mít víc peněz? Stačí udělat jen jednu věc

12. 5. 2025 – 6:11 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vyděláváte si i v důchodu? Pak pro vás máme skvělou zprávu! Od ledna 2025 vám zákon konečně hraje do karet. Pracující senioři, kteří pobírají starobní důchod, mají nárok na výraznou slevu na sociálním pojištění, a tím pádem na víc peněz každý měsíc. Jenže pozor, sleva není automatická. Musíte si o ni sami říct.

To by nebyl český stát, kdyby všechno šlo samo od sebe. A tak i v tomto případě platí, že bez vlastní iniciativy to nepůjde. Zaměstnanci si totiž o slevu musí aktivně požádat svého zaměstnavatele, jinak na ni jednoduše nedosáhnou. Mnozí přitom o této novince vůbec netuší. A přitom jde o úsporu, která může znamenat i několik tisíc korun měsíčně. A co si budeme povídat, každá koruna navíc se v dnešní době počítá.

Ušetřit můžete tisíce, ale jen pokud splníte pár jednoduchých podmínek

Od ledna 2025 můžete získat slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 %, a to není žádná drobnost. Týká se to každého, kdo pobírá starobní důchod v plné výši, dosáhl důchodového věku a stále pracuje, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ. Ale pozor! Pokud jste zaměstnanec, musíte si o slevu sami říct svému zaměstnavateli, jinak o peníze zbytečně přijdete. Nečekejte, až bude pozdě!

Jak požádat o slevu na sociálním pojištění jako pracující důchodce?

Pro zaměstnance:

Připravte čestné prohlášení , že pobíráte starobní důchod v plné výši. Odevzdejte ho mzdové účetní nebo personálnímu oddělení svého zaměstnavatele. Sleva ve výši 6,5 % z hrubé mzdy vám bude odečtena přímo z výplatní pásky. Není potřeba žádné potvrzení z ČSSZ – zaměstnavatel si informaci ověří .

Pro OSVČ:

Uveďte v Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2025, že pobíráte starobní důchod. Sleva se projeví při výpočtu záloh na důchodové pojištění. Platíte méně, a přitom máte stejné krytí – žádná složitá administrativa.

Pozor: Sleva platí jen od měsíce, kdy o ni požádáte, zpětně ji uplatnit nelze. Čím dřív, tím lépe!

Příklad: Pokud si senior přivydělá 20 000 Kč měsíčně, může si díky této slevě každý měsíc polepšit až o 1 300 Kč. Ročně to dělá přes 15 000 Kč – a to už stojí za řeč!

Příjem vhodný nejen pro šetření

Šetřit je skvělé, zvlášť v nejisté době, kdy každá koruna navíc potěší. Ale důchod by neměl být jen o utahování opasků. Pokud si jako pracující senior přijdete díky nové slevě na sociálním pojištění na pár tisíc měsíčně navíc, zvažte i jiný přístup: investujte do sebe, do toho, co vám přináší radost a smysl. Ať už jde o cestování, koníčky, kulturu nebo čas strávený s vnoučaty, tohle je přesně ten bonus, který může proměnit rutinu v radost.

Finanční poradci se shodují, že malé, ale pravidelné radosti mají v seniorském věku větší dopad na duševní pohodu než jednorázové velké výdaje. Nechte peníze obohatit váš život, ne jen spořicí účet.