Zvažuje konec? Legendární zpěvák: "Už mě to přestává bavit"

10. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Slavný zpěvák přiznává, že celý život v hudební branži není vůbec žádný med.

Slavný zpěvák Vilém Čok se už delší dobu neukázal mezi lidmi. A vypadá to, že to není úplně náhoda, životní tempo mu totiž pomalu začíná lézt na nervy a vypadá to, že už možná potřebuje trochu oddechu.

Vilém si nicméně nenechal ujít křest nového videoklipu Petra Koláře, kde si krom oslav také popovídal s redaktorem magazínu eXtra.cz. A žádné mazání medu kolem úst se nekonalo, zpěvák rovnou přiznal, že ho všechno tak trochu štve.

„Mně se daří středně progresivně, ale moc spokojený nejsem. Já jsem totiž pořád v poklusu. A už jsem v poklusu mnoho let a nějak mě to přestává bavit, no,“ popsal zpěvák.

„Musím být upřímný, ta branže vám dá hodně, ale hodně vám taky sebere. To není jen o penězích nebo o slávě. Člověk když už nabere ten věk, kdy dokáže rozumně přemýšlet, tak nakonec zjišťuje, že je to těžká branže,“ řekl Vilém o životě hudební hvězdy. Opravdu těžko říct, jestli by se rozhodl žít ten samý život, pokud by si ho mohl dát ještě jednou od začátku.

Jedno ale jisté je: Kariéru měnit nebude. Protože by to podle něj vlastně ani nešlo: „Ono to s věkem souvisí. Je těžké z toho vystoupit, z toho vlaku. Vlastně nemůžete vystoupit, já jsem vyučený spojový mechanik, já bych mohl leda tak opravovat telefony. A to jsou dneska už úplně jiné telefony, než na které jsem se vyučil. Chci zůstat u muziky, to je ohromná věc a taky lékárna,“ zamyslel se.

Aby to ale nevypadalo, že je všechno jen špatně, Vilém si ještě pochválil vztahy v kapele Pražský výběr. V tomto ohledu prý věk pomohl a mladické nesváry už jsou dávno pryč: „Je vidět, jak jsme opustili tu pubertu a vpluli téměř do středního věku, tak už to neřešíme,“ pochvaloval si s úsměvem.