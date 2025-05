Je jí smutno. Oblíbená moderátorka konečně přiznala, proč musela ukončit šťastný vztah

11. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Moderátorka se nedávno objevila ve společnosti a vypadá velmi k světu. Přiznala ale, že úplně v pohodě ještě není.

Populární a sympatická moderátorka Eva Decastelo si nedávno vyrazila mezi lidi a když zářila úsměvem na všechny strany, nešlo si nevšimnout, že zkrátka vypadá velmi dobře. Což bylo pro řadu lidí trochu překvapení, vzhledem k tomu, že se Eva nedávno rozešla.

Rozchod přitom působil velmi hořkosladce: Nezdálo se, že by snad s partnerem Tomášem Třeštíkem měli nějaké problémy či že by se vztah rozpadal. Přesto však přestali tvořit pár a důvody jsme se mohli jen domýšlet, protože ani jeden z bývalého páru se nechtěl dělit o podrobnosti. Jediné, co zůstalo, bylo jejich dojemné rozloučení na sociálních sítích.

„Byl to s Tebou strašně krásnej kus života. Díky za vše, jsi úžasná ženská, Evo...“ psal Třeštík na Instagramu.

„Tomíčku. Děkuju za vše. Jsi skvělej chlap. Vždy s láskou,“ reagovala Eva hořkosladce.

„Moc se omlouvám, je to pro nás stále citlivé. Jinak než tím textem s fotkou to vyjádřit nechceme. On je naprosto úžasný chlap,“ odpověděla pak svého času Eva na otázku Blesku.

Od té doby ale uplynulo už několik měsíců a zdá se, že moderátorka už je připravená být o něco sdílnější. Nedávno vyrazila na večírek Playboye, kde už na ten samý dotaz odpověděla otevřeně: „S Tomášem Třeštíkem jsme se rozešli kvůli velkému pracovnímu nasazení.“

„Dobré je, že jsme si zůstali i potom. Oba můžeme říct, že jsme dobří přátelé a před tím jsme byli přátelé 24 let, takže se na tom nic nezměnilo, pořád je to skvělý kluk,“ přiznala.

Prostě na sebe neměli čas kvůli práci. Což prostě zamrzí, to se nedá nic dělat. Není divu, že Eva, byť to úplně nepřiznala, nejspíš ještě nedostala bývalého partnera úplně z hlavy. Žádný nový vztah nehledá: „Každý máme svoje rodiny a prostě to nešlo dát dohromady. Novým vztahům teď otevřená nejsem, pro mě je momentálně prioritou rodina,“ zakončila.