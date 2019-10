Jak správně vybrat brýle? Začněte čmáráním na zrcadlo

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Stojíte před rozhodnutím obměnit obroučky brýlí nebo si pořizujete své první v životě? Pak vězte, že se nejedná až o tak složitý úkol. Na prvním místě se zaměřte na svůj obličej a následně až na módní výstřelky.

Mějte vždy na paměti, že tvar obrouček by měl korespondovat s tvarem vašeho obličeje. Brýle by také měly podtrhnout vaše nejhezčí rysy a přednosti. Pokud máte pomněnkově modré oči, určitě jim budou slušet modré obroučky více než zelené. Ani s velikostí to nepřehánějte. Brýle by měly být proporcionální k velikosti vaší tváře.

Na obličeji záleží

K určení tvaru obličeje vám pomůže, pokud si stáhnete vlasy dozadu a pomocí rtěnky či tužky namalujete na zrcadlo obrys tváře. Většinou jde o kombinaci několika úhlů, ale existuje 7 základních tvarů obličeje.

Oválný

Tento tvar obličeje je považován za ideální. Má totiž vyvážený poměr. Slušet vám tedy budou téměř jakékoliv obruby. Ideální jsou takové, které jsou minimálně stejně široké nebo širší, jako je nejširší část obličeje – musí být zachována proporcionalita tváře. Pokud upřednostňujete nenápadný vzhled, zvolte obruby oblé až oválné, které budou kopírovat tvar vašeho obočí.

Trojúhelník směrem dolů

Základem vaší tváře je široké čelo a úzká brada. K zamaskování výrazného čela se budou hodit brýle, jež jsou při dolním okraji širší. Vhodnější jsou produkty z velmi světlých materiálů a barev. Zvolit můžete i obruby tzv. bez obrouček.

Trojúhelník směrem nahoru

Takový obličej má úzké čelo, širokou bradu a čelisti. Nejlépe budete vypadat v brýlích s barevnými akcenty, ozdobnými detaily nebo v tzv. kočičích okulárech.

Obdélníkový

Podlouhlý obličej je spíš delší než širší. Aby vypadal kratší a vyrovnanější zkuste obruby, které mají větší hloubku, než je jejich šířka. Obruba by měla být spíše jemných linií s výraznějším vrchem. Naopak se zahnutými úzkými brýlemi, které tvář prodlouží, dobře vypadat nebudete.

Čtvercový

Tento obličej má široké čelo a silnou čelist. Slušet vám budou oválné obruby, které jsou úzké do šířky. Dovolit si můžete výrazné, mohutnější i barevné obroučky. Určitě se ale vyhněte hranatým tvarům.

Kulatý

Chcete-li, aby vaše tvář působila štíhleji, vsaďte na úzké obroučky. Padnou vám hranaté a geometrické tvary. A jaké opravdu nebrat? Kulaté s výraznými rámy.

Tvar diamantu

Pokud jste majiteli tohoto tvaru obličeje, vězte, že jste tak trochu výjimeční. Máte úzké linky a bradu a široké lícní kosti. Jestliže chcete zvýraznit oči, zvolte obruby, které podtrhnou obočí. Vsadit můžete i na brýle bez obrub nebo oválné či kočičích tvarů.

Poznejte svůj barevný typ

Při nákupu nových brýlí se zaměřte i na barevnou typologii. Proč?

Každý vypadá nejlépe, když zvolí barvy ze své barevné škály.

Lidé jsou obecně buď studené, nebo teplé barevné typy.

Barva brýlí by měla doplňovat váš typ.

Podle čeho určíte paletu barev?

tónu pleti (teplé typy mají nádech dožluta, studené naopak do modra),

barvy očí, která je ale až druhotným ukazatelem, jelikož hnědé i modré oči mohou mít rozsah od teplých po studené odstíny,

přirozené barvy vlasů – jahodová či platinová blond, modročerná a stříbřitě hnědá patří do škály studených barev, zlatá blond, zlatavá hnědá a špinavá šedoplavá naopak do odstínů teplých.

Poté, co určíte svůj barevný typ, se můžete vrhnout na barvy obrouček. Pro studené typy se hodí černá, modrošedá, švestková, růžová, modrá či tyrkysová. Teplým typům bude naopak slušet velbloudí hnědá, khaki, zlatá, broskvová nebo červená.

Musí sedět

Při výběru brýlí nesmíme zapomínat na to, že základem je, aby dobře pasovaly a plnily svoji funkci. Abyste našli ty perfektní, držte se těchto tří tipů.