Kdy budou předčasné volby? Až je bude Babiš chtít

Po neúspěchu jednání ČSSD a hnutí ANO stoupá pravděpodobnost předčasných voleb. Pokud by měly být na podzim spolu s volbami senátními a komunálními, je stále na jejich vypsání dost času. Strany, které se chtějí ve sněmovně udržet, by neměly zaspat.

Krach jednání mezi sociální demokracií a hnutím ANO vzbudil rozruch a leckoho překvapil. Překvapivé ale není, že Andrej Babiš nevyšel ČSSD vstříc a nenabídl jí post ministra vnitra. Překvapit tak mohlo maximálně to, že se sociální demokraté nenechali zlákat pěticí rezortů.

Dosavadní vývoj potvrdil, že hnutí ANO nechce dělat kompromisy, které by mohly situaci okamžitě odblokovat. ČSSD stejně jako další strany trvala na tom, že má problém s trestně stíhaným premiérem. Nakonec to byla ona, kdo byl ochotný ustoupit a jít s Babišem do vlády, pokud by dostala rezort vnitra či financí. Je to takové kupčení, které na pohled nevypadá hezky, ale lze ho vykládat jako vstřícný krok. Šéf hnutí ANO na to však nekývl.

Už od začátku to vypadá, že ačkoli Babiš neustále jedná o vládě, nemá příliš velkou motivaci se s ostatními stranami dohodnout. Zdá se, že jeho strategií je co nejdéle vládnout s menšinovým kabinetem bez toho, že by z toho hlavního ustoupil, a zároveň je kdykoli připravený na předčasné volby. Ty jsou záložním řešením, které má stále po ruce.

Šedesát dnů do voleb

Předčasné volby se nyní výrazně přiblížily, přestože není jasné, co vše jim ještě případně bude předcházet. Jistotu, že se nebudou konat letos na podzim společně s komunálními a senátními volbami, přesto nebudeme mít dříve než šedesát dnů před nimi. To je čas, do kterého se musí uspořádat v případě rozpuštění sněmovny.

Bez hlasů 120 poslanců to však nepůjde. Zatím to vypadá, že cesta k předčasným volbám je stále ještě daleká, ale vše se může vyvinout velmi rychle stejně jako v roce 2013, kdy po nevyjádření důvěry úřednické vládě Jiřího Rusnoka 7. srpna sněmovna už 20. srpna navrhla své rozpuštění a následně se 25. a 26. října uskutečnily předčasné volby.

Dnes sice všichni od prezidenta, přes premiéra v demisi až po opoziční strany tvrdí, že předčasné volby nechtějí. Stačí však, aby Babiš neustoupil ze svých pozic, takže návrat k jednacímu stolu se sociálními demokraty nebude možný. Pak už zbývá jen varianta s SPD a komunisty, na kterou se hnutí ANO také příliš netváří. Babiš se v tom může nějakou dobu plácat, smlouvat s prezidentem, snažit se od něj získat další a další čas, předstírat ochotu k jednání, a tím prodlužovat existenci své menšinové vlády.

V určitý moment ale Zemanovi nezbude než jmenovat předsedou vlády někoho jiného než šéfa ANO, a tím otevřít cestu k předčasným volbám. Ať prezident vybere kohokoli, bez Babiše a jeho hnutí důvěru v dolní komoře dotyčný nezíská. A aby jej poslanci nechali vládnout bez ní jen na základě libovůle Miloše Zemana? To se raději rozpustí a umožní předčasné volby.

Hlavně nezaspat

Všechny politické strany přítomné v Poslanecké sněmovně by dnes měly být na nohou, a pokud jsou alespoň trochu při věci, počítat se scénářem předčasných voleb a své kroky mu podřizovat. Minimálně Starostové a nezávislí, TOP 09, ale také lidovci a sociální demokraté nemají nic jistého a nervózní by měli být i komunisté.

Pro připomenutí: v minulých volbách měli 7,76 procenta hlasů, sociální demokraté 7,27, lidovci 5,8, TOP 09 5,31 a hnutí STAN 5,18. Komunisté a sociální demokraté by se neměli nechat zmást tím, že v předvolebních průzkumech jim nyní vycházejí o něco lepší čísla. Březnový volební model CVVM jim dává shodně po 11 procentech.

Je dobré vzpomenout, že poslední volební model CVVM před volbami přisuzoval sociálním demokratům 13,1 procenta a komunistům 11,1. Starostové, TOP 09 a lidovci mají naproti tomu podle březnového modelu shodně 4,5 procenta.

Předčasné volby jsou pro Babiše výhodné především proto, že by mu mohly umožnit vládnout pouze s podporou komunistů. Nikoho dalšího by už nepotřeboval. Pokud se Babiš pro předčasné volby rozhodne, neexistuje způsob, jak mu v tom zabránit. I kdyby se většině stran nechtělo sněmovnu rozpustit, stejně k tomu nakonec budou nuceny, protože bez Babišova uskupení se žádná jiná koalice sestavit nedá.

Babiš ve výhodě

Nejlepší variantou by byla vláda hnutí ANO bez Babiše. Kdyby se k tomu ANO odhodlalo, o koaliční partnery by nemělo nouzi. Proč by to ale mělo dělat? Pro ně a jeho šéfa je mnohem výhodnější směřovat k předčasným volbám. Jen se musí tvářit, že je nechce, a prodlužovat působení své menšinové vlády, co to jde.

Celá věc se může táhnout ještě několik měsíců. Pokud by se volby měly konat v říjnu společně s volbami komunálními a senátními, stačí, když dolní komora bude rozpuštěna v druhé polovině srpna. Do té doby může Babiš zpevňovat svoji pozici u voličů, jezdit po republice, rozdávat sliby na všechny strany a předvádět, jak se dá vládnout, když je vláda jeden tým, jak říká.

Ostatním politickým subjektům nezbývá nic jiného, než se na volby připravovat, pokud tak už nečiní. Jejich možnosti jsou ale omezené. Na rozdíl od Babiše nemohou pro svou kampaň využívat vládní funkce a jednotlivá ministerstva. Výhodou předsedy ANO je také to, že je to on, kdo o volbách ve výsledku rozhodne. Může se tak na ně nejlépe připravit a zbylé strany překvapit.

Proto jediné, co mohou strany dělat, je vzít je na vědomí už teď. Zdá se totiž, že mnohem důležitější než současné složení sněmovny bude to po příštích volbách. A pokud si to strany nepřipustí, může to být konec jejich sněmovní existence.