Vláda ANO s ČSSD nebude. Zeman chce o krachu mluvit s Babišem

Společná vládní koalice hnutí ANO se sociálními demokraty nevznikne. O pokračování politické krizi v Česku rozhodla včerejší jednání, na kterém nenašli lídři obou stran shodu ohledně podoby budoucí vlády. ČSSD striktně odmítá, aby v čele vlády stál trestně stíhaný Andrej Babiš. Podle představitelů hnutí ANO ale hlavním kamenem úrazu byla neúspěšná snaha ČSSD získat post ministra vnitra. Prezident Miloš Zeman odmítl situaci komentovat, dokud se nepotká s Babišem.

"Hnutí ANO odmítlo veškeré naše konstruktivní nabídky, a nám nezbývá nic jiného, než zítra (v pátek) na jednání vedení sociální demokracie navrhnout ukončení jednání s hnutím ANO," uvedl Hamáček po přibližně dvouhodinové schůzce, které se po návratu z dovolené účastnil také premiér v demisi Babiš.

Hamáček dodal, že ČSSD hnutí ANO nabízela takové varianty složení kabinetu, v nichž by nefigurovali předsedové obou stran. Jednou z podmínek ČSSD bylo také to, aby premiérem nebyl trestně stíhaný Babiš. "My jsme navrhli panu premiérovi, aby v případě, že ta jeho kauza postoupí k soudu, a on bude tím prvoinstančním soudem odsouzen, aby dal záruku, že v takovémto případě z funkce premiéra odstoupí. Ani na tuto nabídku nereagoval," řekl Hamáček.

Hra o vnitro

Podle Babiše se hnutí ANO snažilo vyhovět požadavkům, které sociální demokraté vznesli před jednáním. Zdůraznil, že ČSSD dostalo nabídku na pět ministerských postů - ministerstva spravedlnosti, sociálních věcí, zahraničí, zemědělství a kultury. "Celé jednání bylo o tom, že ČSSD chce post ministra vnitra pro Jana Hamáčka. Nechápu obsesi ČSSD tímto postem," podotkl trestně stíhaný Babiš.

Předseda ČSSD Hamáček Babišovo tvrzení odmítl. "Nechtěl jsem ministerstvo vnitra pro sebe, jak říká Andrej Babiš. Požadavky ČSSD směrem k ministerstvu vnitra neměly personální důvody," uvedl Hamáček na twitteru. "Že je to nesmysl, o tom svědčí i naše nabídka, že ve vládě nebudou předsedové stran. Jednání zkrachovala kvůli neochotě ANO řešit problém s trestně stíhaným premiérem," reagoval Hamáček.

ČSSD míří do opozice

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola po jednání konstatoval, že strana kabinet s hnutím ANO nevytvoří. "Je tedy zřejmé po dnešním večerním jednání, že ČSSD zůstává v opozici," řekl. Podle něj je na Babišovi, aby našel odpovídající řešení patové situace.

Babiš uvedl, že další jednání o vládě se budou odvíjet od stanoviska poslaneckého klubu ANO a také postoje předsednictva ČSSD. Širší vedení ČSSD by mělo o dnešní nabídce ANO jednat v pátek. Babiš také řekl, že požádá o schůzku prezidenta Miloše Zemana.

O účasti ČSSD ve vládě měl podle původního plánu jednat kromě předsednictva strany i její sobotní sjezd. Pak se mělo konat také vnitrostranické referendum. Pokud se ale v pátek širší vedení strany rozhodne jednání s ANO skutečně ukončit, není podle Hamáčka důvod, aby se referendum konalo.

Výzva pro komunisty

Odmítnutí vládní spolupráce sociálními demokraty je podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše neúspěchem šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Ten nyní musí přemýšlet, jak bude postupovat dál. Vzhledem k tomu, že prezident Miloš Zeman zatím Babiše pouze pověřil jednáními o složení nového kabinetu, nikoli ho jmenoval, bude i hlava státu podle Dolejše muset zvážit další postup. Podle pravicové opozice výsledek dnešního jednání opět ukázal, že Babiš zřejmě o dohodu nestojí a dává přednost vládnutí v demisi.

Rozchod ČSSD a ANO ovlivní i další jednání komunistů, kteří jednali o tiché podpoře případné menšinové vlády ANO a ČSSD. "My také nemáme mít co projednávat tím pádem," komentoval Dolejš výsledek dnešního krachu jednání sociálních demokratů s hnutím ANO. Poznamenal, že si osobně dovede představit, že by sociální demokraté mohli Babišovu vládu tolerovat. "Nepochybně to není o koalici a dovedu si představit, jestli tedy nebudou chtít předčasné volby, tak řešením je nebýt členem té vlády," uvedl.

Babiš si podle něj nyní musí rozmyslet, jak bude postupovat dál. "On je ten, který byl pověřen jednáním, to jednání je zatím neúspěšné, tudíž je to jeho neúspěch. Měl by tudíž on říct, jak to bude dál," míní.

Zeman vyčkává

Zeman sdělí stanovisko k sestavování vlády nejdřív premiérovi v demisi Babišovi. Na twitteru to dnes oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Babiš o setkání se Zemanem mluvil ve čtvrtek večer po krachu jednání s ČSSD. Termín případné schůzky zatím Hrad ani hnutí ANO neoznámily.

"Své stanovisko k aktuálnímu politickému dění pan prezident nejdříve sdělí panu premiérovi," napsal Ovčáček. Zeman byl od středy na Slovensku na své první zahraniční návštěvě. Těsně před odjezdem se setkal s lídry ČSSD Janem Hamáčkem a Jiřím Zimolou a bavili se o posunu v jednáních o vládní koalici sociálních demokratů a ANO.