KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš nemusí být předsedou vlády. Přesto se v ní bez jeho svolení nepohne myš.

Ani ránu bez Andreje Babiše, je to náš jediný kandidát na prezidenta, vzkázalo politbyro ANO po svém pondělním zasedání. A aby nebylo pochyb, upozornilo: Je naším předsedou a ve volbách dostal nejvíc preferenčních hlasů.

Jenže pro většinu stran (i sociální demokracii, která se jeví jako nejnadějnější partner ANO do koalice) je Babiš jako předseda vlády pořád nepřijatelný. Jejich námitka je nasnadě: Stát by neměl řídit ten, kdo je se státem v konfliktu.

Babiš v něm je. Policie ho obvinila z dotačního podvodu.

Jako Hamlet bez Hamleta

Nelze vyloučit, že strany na odmítavém postoji k Babišovi setrvají a ve sněmovně se nedá dohromady třípětinová většina potřebná pro to, aby byly vyhlášeny předčasné volby. Takové řešení může odmítat také prezident, který je oprávněn vyhlásit volby po třech neúspěšných pokusech.

V této situaci by mohla být řešením Babišova vláda bez Babiše fungující obdobně jako svěřenský fond velkopolitika a velkopodnikatele. Babiš by dohlížel na vládu z centrály Agrofertu a řídil ji (samosebou ze zákulisí) přes své pobočníky.

Jako příměr se dá použít také kočovný divadelní ansámbl Járy Cimrmana, pověstný tím, že se uměl vypořádat s omezeným počtem herců a dokázal sehrát Shakespearova Hamleta bez Hamleta. (Důkaz je zde.) Král a královna se během improvizace dohadovali, co by na to Hamlet řekl. A vždy si dokázali správně odpovědět.

Obdobnou otázku (Co na to Babiš?) by si kladli ministři za ANO. Bez Babišova souhlasu by se neobešlo žádné důležité usnesení.

Je jasné, že vláda s ANO, ale bez Babiše, by přijímala pouze ta (zásadní) rozhodnutí, která by schválil vůdce hnutí.

Jsou to jednoduché rovnice: Babiš = ANO, vláda ANO bez Babiše = Babišova vláda.

Vondráčkovy chvilky

Straníci z Babišovy vlády zatím takové řešení odmítají. "Pro nás v tuto chvilku není možná vláda bez Babiše," řekl Radek Vondráček v ČT hned poté, co sněmovna vydala Babiše a jeho náměstka pro poslanecký klub Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Ve výroku místopředsedy sněmovny je klíčové slovo "chvilka". Vondráček ji používá v téměř každém rozhovoru a je oblíbena i mezi jinými členy ANO.

Dalo by se vlastně říct, že ANO vede "chvilkovou politiku" – politiku pro dnešek, zítřek, možná i pozítří. Na všechno ostatní je v v něm Andrej Babiš.

Nic divného u spolku, který není běžnou stranou, ale manažersky řízenou politickou firmou, v níž drží sto procent akcií Andrej Babiš a v níž program či politické ideje nejsou podstatné. Důležitý je ten, kdo podnik vede, financuje a ještě pro něj shání klienty – voliče.

Tím vším je Andrej Babiš. Proto ANO tolik lpí na této figuře v čele vlády. Pokud by měla vzniknout vláda bez Babiše, musel by s tím Babiš sám souhlasit.

Brabec ve stresu

Babiš minulý týden připustil, že by nemusel být premiérem. V takovém případě by se na jeho místo mohl posunout druhý v hierarchii, místopředseda vlády a Babišův náměstek v ANO Richard Brabec.

Ve středu v rozhovoru se zpravodajkou ČT Babiš prohlásil: "Není to nikde jako zákon, že já tam musím být." A když se ho novinářka přímo zeptala, zda neuvažuje o tom, že by premiérem byl nynější vicepremiér Brabec, odvětil: "Já mu to říkám, ale on z toho má stres, velkej…"

V tomto případě bych Brabcovi věřil. Dovedu si připravit, že je pro něj přijatelnější, aby Babiš seděl na zasedání vlády a řídil ho, než aby mu do Strakovy akademie posílal instrukce esemeskami.

Jenže den poté, co šéf ANO mluvil o Brabcovi, se změnilo počasí a premiér se v rozhovoru pro Radiožurnál vyjadřoval jinak. Řekl, že vláda bez něj (bez Babiše) "není jednou z variant".

UFO ve Strakovce?

Přesnější je říct, že tato varianta není na stole. Jednou však na něm může být. Stejně jako jiné varianty. Třeba koaliční vláda s nestranickým (a trestně nestíhaným) premiérem, v níž bude Babiš (trestně stíhaný) šéf financí.

Dnes se může jevit jako UFO přistávající na zahradě před Strakovou akademií. Fantazii se však meze nekladou, což platí také v politice.