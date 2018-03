Petice proti Babišovi: Pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Organizátoři petice Milion chvilek pro demokracii chtějí, aby se předseda vlády Andrej Babiš, vzdal funkce. Občanský tlak na trestně stíhaného premiéra bez důvěry je legitimní, k čemu ale povede, když bude úspěšný? Jaké limity petice má?

Petici proti tomu, aby premiérem České republiky byl trestně stíhaný Andrej Babiš, vedený jako agent StB, podepsalo už přes 200 tisíc lidí. Organizátoři petice, kteří se sběrem podpisů začali 25. února, si kladou za cíl jich shromáždit jich celkem milion.

Spolek Milion Chvilek, který za peticí stojí, tvrdí, že není žádný důvod, aby Babiš nepředal post premiéra někomu jinému v hnutí ANO. Zároveň by se tak podle organizátorů petice odblokovala politická situace, kdy většině stran vadí právě to, že premiér je trestně stíhaný.

Požadavek, aby Babiš nebyl předsedou vlády, je legitimní. Stejně tak lidé mají právo toto přání vyjádřit formou petice, ale i kdyby ho vyjádřil cely milion občanů, je to pouze jejich názor a jiný milion občanů nebo i více milionů může mít názor odlišný. A zřejmě se mnoho takových lidí opravdu najde.

Lídr a kandidát na premiéra

Pokud Babišovo hnutí získalo v loňských volbách 1,5 milionu hlasů, je zjevné, že minimálně tolik voličů chce Babiše za premiéra. Od začátku, kdy hnutí ANO vzniklo, je jasné, že se svým předsedou stojí a padá a kdyby ho nebylo, jednak by neexistovalo, nemělo by prostředky na svůj rozjezd, ale také by ho volilo mnohem méně lidí, jestli vůbec někdo.

Úspěch hnutí ANO je především zásluhou Babiše a étosu, který mu dal. Není dokonce vyloučené, že Babiš si své politické angažmá takhle vůbec nepředstavoval a platí, jak říká, že do politiky původně jít nechtěl. Nebo si minimálně nemyslel, že se on jako miliardář a osoba, která rozhodně není bez poskvrnky, stane hlavní tváří a tahákem politického hnutí.

V každém případě dnes je zřejmé, že základem úspěchu hnutí ANO je právě Babiš. Kdyby nyní tlaku petice podlehl, na post předsedy vlády rezignoval a dále už o něj neusiloval, zpronevěřil by se svým voličům, kteří ANO volí s tím, že Babiš je jeho ústřední postavou a kandidátem na premiéra.

A co víc šéf ANO by se zpronevěřil i poněkud zvláštní Smlouvě Andreje Babiše s občany České republiky, kterou před loňskými volbami doručil občanům do schránek. Doslova se v ní píše: "Předstupuji před Vás dnes jako lídr hnutí ANO a chci Vám jasně říci, co budu, a co nebudu dělat, pokud hnutí ANO vyhraje volby a já budu řídit vládu České republiky."

Koalice jako noční můra

Jediný způsob, jak by Babiš mohl vyhovět petici Milion chvilek pro demokracii i své smlouvě s občany, by bylo jít se svým hnutím do opozice a nechat prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil jednáním o sestavení vlády někoho z jiné politické strany.

Nabízí se předseda ODS Petr Fiala, který by se buď tohoto úkolu zhostil a dal dohromady vládní koalici bez hnutí ANO, nebo by se uvolnila cesta k předčasným volbám.

Vláda bez Babiše a jeho hnutí je ale stěží představitelná, Fiala by do ní kromě Pirátů, hnutí STAN, lidovců, TOP 09 a sociálních demokratů musel přibrat i SPD. Taková koalice se rovná noční můře. Největší úspěch, kterého se tedy petice může nadít, jsou předčasné volby.

Druhá šance pro voliče

Lze to však považovat za úspěch? Předseda ANO si v nich znovu nechá potvrdit, že ho občané České republiky chtějí za premiéra bez ohledu na trestní stíhání.

V případě předčasných voleb by pak spolek Milion Chvilek mohl zorganizovat petici, která by požadovala, aby občané nevolili hnutí ANO, jež má ve svém čele trestně stíhaného předsedu. Celá věc by tak byla dotažena ad absurdum.

Mít trestně stíhaného premiéra je skandál a ostuda, ale pokud to občanům nevadí a Babiše a jeho hnutí i tak volí, petice voličů méně úspěšných stran či dokonce nevoličů s tím mnoho nenadělá. Mimo jiné to svědčí o tom, že nemalá část veřejnosti buď orgánům činným v trestním řízení ohledně Babišovy kauzy s Čapím hnízdem nedůvěřuje, anebo si myslí, že předseda ANO je i tak menší gauner než ostatní politici a na rozdíl od nich představuje alespoň nějakou změnu k lepšímu.

Pokud by měl nátlak na Babiše prostřednictvím demonstrací, studentských stávek či zmíněné petice sílit, jsou nejlepším řešením skutečně předčasné volby. Ať voliči ukážou, jak hodnotí dosavadní počínání šéfa ANO coby premiéra a zda si ho na tomto postu přejí i poté, co získali některé nové informace například díky zprávě OLAF.

Organizátoři petice by tak mohli být rádi, že i zásluhou jejich občanské aktivity voliči dostanou druhou šanci rozhodnout se, čí vládu chtějí. Zároveň, pokud i napodruhé občané zvolí Andreje Babiše, měli by se signatáři petice smířit s tím, že je kandidátem vítězné strany na premiéra. A pokud by se jím stal, namísto samotného faktu, že vládne on, by se měli soustředit na to, jaké konkrétní kroky podniká a ty případně kritizovat.