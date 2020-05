Kde se vzal grog a jak přišel ke svému jménu

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Ledoví muži přinesou ochlazeni, takže se přímo nabízí dát si na jejich počest hrnek horkého grogu. Jak ale tento nápoj vznikl a kde přišel ke svému názvu?

Ve třicátých letech 18. století dostávali příslušníci Britského královského námořnictva denní příděl rumu. Byl ze zdravotního hlediska bezpečnější než nějaká špinavá voda a nekazil se tak rychle jako pivo.

Na válečné lodi napěchované zbraněmi a střelným prachem ale může takový opilý námořník napáchat nedozírné škody. Tyto obavy vedly viceadmirála Edwarda Vernona (1684-1757) k tomu, že vydal příkaz, aby se rumový příděl ředil vodou. Nový, slabší alkoholický nápoj si na jeho počest vysloužil název grog. Vernon totiž s oblibou nosíval nepromokavý grogrénový plášť.

Když v roce 1747 skotský lékař James Lind medicínsky prokázal, že vitamín C v citronech a limetkách je účinný v boji proti kurdějím, vyšlo nařízení, aby se námořnictvu do grogu přidávala limetková šťáva. Podle ní pak Australané, Novozélanďané a Jihoafričané začali Angličanům obecně říkat limey. Toto označení počátkem 20. století převzali i Američané.

Slovo to není nijak zvlášť hanlivé, volně by se dalo přeložit jako Anglán. Ale i kdyby bylo, britským mužům na lodích to mohlo být jedno. Svého času totiž byli díky citronové šťávě v grogu nejzdravějšími námořníky na světě.