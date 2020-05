Proč bývá ve výtahu zrcadlo

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Možná jste si ve výtahu již několikrát položili otázku, proč vlastně v kabinách bývají často zrcadla. Na to, aby na sebe člověk cestou dělal ksichty, to je asi přílišný luxus. Důvod bude někde jinde.

Ona taková jízda výtahem není bůhvíjaký požitek. Stísněný prostor a představa, že se řítíme jakousi šachtou, je nepříjemná i pro běžného cestujícího, natožpak třeba pro klaustrofobika, který se musí dopravit do 35. patra. Zrcadla v kabině mají tomuto stísněnému pocitu trochu ulevit a alespoň opticky navodit dojem, že je prostor větší než ve skutečnosti.

Důvodů je ale víc. Stojíme-li vynuceně před zrcadlem, zkontrolujeme bezděky účes, srovnáme si oděv, omrkneme, zda někde nemáme nějakou drobnou vadu na kráse, případně na sebe jenom děláme opičky. Nepříjemná cesta tak rychleji uběhne.

Zrcadlo zároveň - alespoň částečně - slouží jako ochrana před vandaly, kteří mají tendenci čmárat po stěnách či do nich vyrývat nápisy či obrazce. Jednak se do zrcadel špatně ryje a čmárá, a pak potenciální darebáky prý odrazuje pocit, že jsou jakoby pozorováni. Podle výrobců výtahů to opravdu funguje.

Zrcadla ale mají i vysloveně praktický účel. Například vozíčkářům umožňují lépe manévrovat, bezpečně z kabiny vycouvat a zkontrolovat, jestli za nimi v tu chvíli zrovna někdo nestojí. A zrcadla v neposlední řadě slouží také jako prevence proti kapesním krádežím. Takový kapsář si asi dvakrát rozmyslí někomu zezadu hrabat do tašky, když je na něj v tu chvíli vidět skoro ze všech stran.