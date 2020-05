Kdy si Angličané zamilovali čaj?

Téměř dvě stovky kilometrů chodeb pod povrchem Paříže mají do romantiky spojené s francouzskou metropolí daleko. Pařížské katakomby jsou největší kostnicí na světě. Kolik je v nich pohřbeno lidí? více

- Magazín - 0

Jmenoval se Leif Eriksson a v Evropě ho zná málokdo. Tento viking, od jehož smrti letos uplyne 1000 let, přitom jako první Evropan doplul do Ameriky – téměř 500 let před Kryštofem Kolumbem. více