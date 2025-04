Oblíbený moderátor se stal tatínkem: "Až doteď jsem neměl tušení, co je štěstí"

Populární moderátor oznámil světu radostnou novinu: Narodila se mu překrásná dcerka.

Oblíbený novinář, publicista a moderátor Honza Dědek, kterého můžete pravidelně vidět v jeho vlastním pořadu 7 pádů, dlouhá léta nijak neskrýval, že by rád měl děti. A teď se mu splnil sen – loni v prosinci oznámil, že s partnerkou Terezou Cibulkovou čekají potomka: „Zachraňujeme populační krizi! Slyšeli jsme, že se v naší zemi letos narodí nejméně dětí za téměř 240 let! A to jsme tak nemohli nechat! Takže jsme na tom trochu zapracovali a teď hrdě hlásíme, že náš velký zázrak a malé řešení tuzemské populační krize doručíme už na jaře,“ psal na Instagramu.

Tohle miminko je vymodlené a důležité je, aby se narodilo zdravé, ale přiznávám, že jsem si vždycky moc přál dceru. Terezka byla ale od počátku těhotenství přesvědčená, že čekáme syna,“ tetelil se moderátor v pořadu Prima Showtime.

Nakonec se opravdu narodila dcera, což znamená, že se Honza dočkal vyplnění hned dvou přání naráz.

A je to zážitek, který pohltil celou jeho duši: „Jasmína Anna - 4. 4. 2025. Až do této chvíle jsem neměl nejmenší tušení, co je štěstí! Děkuji nejstatečnější mamince a nejúžasnější holčičce - obě vás moc miluji!“ napsal dojemně.