Richard Genzer jen září! Přestěhoval se k nové partnerce: "Jsem šťastný chlap"

Oblíbený bavič našel lásku a své štěstí nijak neskrývá.

Na Moravě proběhla charitativní akce pod patronátem Hudebního divadla Karlín. Známé osobnosti přijely opečovávat vinohrad, víno z něj bude později nabídnuto k charitativnímu prodeji. A jedním z pomáhajících byl i známý bavič a herec Richard Genzer, který, jak sám rovnou přiznal, má manuální práci rád i přesto, že mu strašně nejde: „Jsem nešikovný a mám opravdu obě ruce levé. Pán Bůh mě neobdařil, takže já když zatloukám hřebík, tak je to opravdu na sádrování. Mám to ale rád, ale moc mě k ničemu radši nepouštějte,“ smál se.

Manuální zručnost stranou, lidé okolo Richarda ale div nemuseli nasazovat sluneční brýle, protože herec zářil široko daleko. Herec dlouhá léta žil v manželsví s Lindou Finkovou, poslední roky však pouze na papíře, jelikož už dávno oba měli nové partnery. Nakonec přišel i dlouho odkládaný rozvod, který ale vzhledem k situaci nepřinesl žádné drama – oba bývalí partneři už v životě pokročili dál, na formalitu jako rozvod si jen připili a prakticky nic jiného se nezměnilo.

Richard pak chvíli udržoval vztah s Markétou Jiránkovou, který se ale nakonec rozpadl. Nyní má ale novou partnerku, se kterou už dokonce i bydlí. A kouzelně přiznává, že je mu celkem jedno, kde bude žít, hlavně, když to bude s ní: „Já jsem se přestěhoval na Prahu 6 a jsem tam hodně spokojený. Ona je z Prahy 6, tak jsme si to tak nějak vyhlídli tam. Ona se tam vrátila po letech a mně to je jedno, já s ní budu bydlet kdekoliv,“ usmívá se.

„Daří se mi skvěle, jsem šťastný chlap,“ zářil. A tak to má být.