Když se ženy sejdou v kavárně: terapie, smích i recept na makronky

Existují místa, kde je vůně kávy jen kulisou. Prim tam totiž nehraje latte nebo cheesecake. Hlavní roli mají rozhovory. Konkrétně ty mezi kamarádkami, které se právě polibkem na tvář přivítaly v kavárně, sundaly kabáty, zvedly obočí… a začala ženská jízda.

A o čem se mluví? Naprosto o všem. A taky o ničem. Je to terapie, detektivní vyšetřování s jasným rozuzlením i módní konzultace. Za hodinu stihnou analyzovat co kdo napsal, co nenapsal a hlavně co tím ve skutečnosti myslel! Rozebrat pracovní schůzku do poslední molekuly a vyřešit dilema, zda nosit bílé kalhoty na podzim.

Mezi upíjením kávy (dobře, možná i skelničkou prosecca) se řeší děti ve školce, vzpomíná se na dobu za svobodna, hodnotí doba po svatbě či naopak po rozvodu, plánuje se jídelníček na týden i tipy na večeře. Středeční trénink TRX, víkendové výlety a taky čas, kdy shlédnout novou sérii toho skvělého seroše. Samozřejmě musí dojít i na dietu, proto si objednají dortík. (Ale jen jeden, napůl…)

Říká se, že ženy spolu řeší všechno a nic, ale ve skutečnosti se rozhovory tolik neliší od pánských debat. Snad jen o co víc ženy řeší děti, o to víc muži řeší fotbalové výsledky. Ale tipy na dovolenou, cestovatelské zážitky, práci, jídlo, zdraví, sporty, aktuální témata ve světě- nemíjí ani jednu skupinu, vždy jen záleží, jaká sorta přátel se zrovna sejde a co mají společného.

Rozdíl nakonec není v obsahu, ale v odvaze ukázat i zranitelnost. Ženy se nebojí zajít hlouběji, a čím delší rozhovory jsou, tím hlubší a niternější témata se otevírají. Nebojí se mluvit o ztrátách, nejistotách, vnitřních pochybnostech a naslouchat si bez soudů a rad.

Kamarádky v kavárně jsou fenomén. Neřeší jen svůj svět, ale i ten velký- ekologii, politiku, kde koupit nejúčinnější prášek na praní. A někdy taky naopak mlčí. Protože i mlčet spolu, když ví, že ji ta druhá chápe a vnímá, je k nezaplacení. Nakonec jde stále o to samé- vypovídat se, zasmát se a získat podporu.