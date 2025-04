DNA ze zubu starého 72 000 let vrátila do života predátora pravěku

Vědci v USA šokovali svět – z DNA staré tisíce let stvořili nového predátora. Pravlk obrovský je zpět a není to sci-fi. A tohle je teprve začátek.

Tohle není film od Spielberga. Tohle je realita. Vědci v USA oznámili, že úspěšně oživili vyhynulého dravce, který se po Zemi naposledy proháněl před více než 12 000 lety. Pravlk obrovský – legendární šelma inspirovaná i vlky ze seriálu Hry o trůny – má dnes tři živá mláďata. Za celou senzací stojí biotechnologická firma Colossal Biosciences, která si dala za cíl něco, co zní jako šílený plán šílenců: vracet vyhynulé druhy zpět do života. A světe div se – daří se jim to.

Pomocí DNA staré až 72 000 let, genové editace CRISPR, a klonování šedého vlka, vznikli tři chlupatí „pravlci“, kteří mají bílou hustou srst, silné čelisti a geny, jaké příroda už tisíce let neviděla. Narodili se náhradním matkám – velkým loveckým psům – a vyrůstají v přísně střeženém komplexu kdesi v USA. Vědci prý změnili 14 genů, aby z obyčejného vlka udělali zvíře, které připomíná dávné predátory. A to není všechno. Stejný tým mezitím klonoval i dvě vrhy kriticky ohrožených červených vlků, čímž ukazuje, že tahle technologie může zachraňovat i současné druhy. Ale teď přijde to nejšílenější.

Colossal zároveň pracuje na oživení mamuta srstnatého. Ano, opravdu toho obrovského chlupatého obra z doby ledové! Firma už získala přes 435 milionů dolarů a tvrdí, že první mamutí mláďata by se mohla narodit už v roce 2028. Samozřejmě, ne všichni z toho skáčou radostí. Kritici tvrdí, že jde o drahý výstřelek a že místo klonování pravlků a mamutů bychom měli chránit to, co ještě nevyhynulo. Navíc se ptají: Co s nimi? Kam je dáme? Do ZOO? Nebo je vypustíme do přírody?

Filozof Christopher Preston varuje: „Už teď máme problém udržet běžné vlky v přírodě kvůli politice. Pravlk obrovský v Montaně? Nepravděpodobné.“

Ale jiní nadšenci říkají: Když jsme schopní oživit tvory z doby ledové, co všechno bude možné za deset let? Ať už si o tom myslíte cokoli, jedna věc je jistá – budoucnost biotechnologií vypadá jako mix Jurského parku a vědecké revoluce.