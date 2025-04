Legendární Lucie Bílá slaví narozeniny: Velké kulatiny už jsou za rohem

Nezaměnitelná zpěvačka letos sfoukla devětapadesát svící.

Při představování osobností občas zmiňujeme i jejich povolání či umělecký obor. Herečka, moderátor, zpěvák, modelka, influencer... Když ale padne "Lucie Bílá", zkrátka a dobře není potřeba dodávat, kdo to je. Všichni vědí. A kdo ne, nejspíš se zrovna vrátil ze čtyřiceti let meditace v Himalájích.

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, se blíží k životnímu jubileu. Narozeniny má 7. dubna, což znamená, že právě oslavila 59 let. Příští rok to s největší pravděpodobností bude pořádně divoká párty.

Od prvních chvil, kdy publikum mohlo uslyšet její zpěv, už uplynul nějaký ten pátek: V letech 1984 až 1986 totiž zpívala s metalovou kapelou Arakain. Později přestoupila na sólovou dráhu, ale chvíli trvalo, než se prosadila – v osmdesátých letech pro ni producent Petr Hannig napsal písně jako Neposlušné tenisky či Horší než kluk, ale střela ke slávě přišla až v devadesátkách, kdy Bílá zpívala v muzikálech jako Les Misérables, Krysař a především Dracula. Píseň Jsi můj pán snad musí znát opravdu každý, nebo snad ne?

Kariéra známé zpěvačky měla prakticky pouze vzestupnou tendenci, osobní život už byl o něco divočejší: Byla dvakrát vdaná a v obou případech sňatek vydržel jen velmi krátce. Poprvé si v roce 2002 vzala hudebníka Stanislava Penka, se kterým se hned o rok později zase rozvedla. Pak v roce 2006 vstoupila v manželství s muzikantem Václavem Bártou. Rozvod pak přišel po dvou letech.

Po podobných zkušenostech se není moc čemu divit, že už se zpěvačce do třetího manželství nechce, byť už nějakých deset let tvoří pár s fitness trenérem Radkem Filipim – který by si ji, podle všeho, rád vzal.