Pryč s pneumatikou! S těmito 7 cviky jí zamáváte

Máte pocit, že nosíte v pase nějaké to kilčo navíc? Vyhodit to nejde, zakázat také ne, ale dnes je den, kdy to můžete začít měnit. Vyberte si ze 7 jednoduchých cviků, při kterých se nezvednete z podložky.

Nečekejte vyrýsovaný pekáč buchet po prvním cvičení, ale s trochou vůle a pravidelnosti veliké změny začnete sledovat brzy. Kombinujte tyto cviky s dalšími na komplexní posílení těla. Než se odhodlaně vrhnete do posilování, nezapomeňte své tělo protáhnout a rozehřát. Během cvičení také dbejte na správné dýchání a pitný režim. 7 cviků, které prostě fungují! Plank- vzpor ležmo s oporou o předloktí a špiček prstů u nohou. Tělo držte zpevněné v jedné linii, hlavu v prodloužení páteře- pohled směřuje dolů. Zatněte svaly přední strany stehna, tím propnete i kolena a držte sevřené hýždě. Neprohýbejte se v bedrech! Vydržte v této poloze dle vaší aktuální kondice od 30 sekund do 3 minut. Tento cvik patří k náročnějším, ale zato procvičujete nejen celé břicho vč. hlouběji uložených svalů, ale i hýždě a stehna. Metronomy- Vleže na zádech ohněte nohy v kyčlích a kolenou do pravých úhlů a začněte pokládat z jedné strany na druhou. Střed těla držte v napětí. Není nutné se dotýkat země, zvolte vlastní rozsah, který zvládnete kontrolovaně. Rotaci soustřeďte do horní části páteře, nikoliv v oblasti beder. Náročnější varianta je s nataženýma nohama v kolenou. Zvedání nohou vleže- ohněte nohy v kolenou a kyčlích do pravých úhlů. Pomalu je spouštějte k podložce, kolena mějte mírně pokrčená, nepokládejte nohy na zem. Bederní páteř udržujte v neutrální poloze. Nohama nešvihejte a nezadržujte dech. S nataženýma nohama zkuste náročnější variantu- zvedněte je až do maximální úrovně, kde vydržte 1-2 sekundy, pak pomalu pokládejte, ale opět bez doteku podložky. Crunch- zůstaňte ležet na zádech, pokrčte kolena, chodidla opřete o podložku a ruce volně založte v týl. Hlavu a krk držte v neutrální poloze. Ohněte horní část páteře do třiceti stupňů flexe trupu- pohyb soustřeďte do oblasti hrudní páteře. Hlavu a krk stále udržujte ve správné poloze, netlačte na ně rukama. V krajní poloze cviku vydržte 2-3 sekundy, pak se pomalu vracejte do lehu. Kolo- nohy v kolenou a kyčlích opět ohněte vleže do 90 stupňů. Ruce založte v týl a zvedněte horní polovinu těla do třiceti stupňů- jen tak, aby lopatky byly nad zemí. Provádějte flexi a rotaci trupu a zároveň přitahujte koleno té strany, kam rotujete až do dotyku kolena s loktem. Strany střídejte, pohyb nohou připomíná jízdu na kole. Superman- lehněte si na břicho, ruce vzpažte, kolena mírně pokrčte a ramena tlačte do strany. Zvedejte zároveň horní část těla a nohy tak, aby docházelo k extenzi v kyčelních kloubech, nikoliv v bedrech. Soustřeďte se na kontrakci hýžďových svalů a hamstringů. Rotace se závažím- sedněte si a v mírném záklonu lehce pokrčte nohy. Závaží přenášejte rotací střídavě z jedné strany na druhou. Zapojujte vnější i vnitřní šikmé břišní svaly. Dobře, řekněme si to narovinu- samotné cviky a posilování vám břišáky jak z katalogu neudělá. Klíčem k tomu, aby ty krásné svaly byly taky vidět, je snížit procento tělesného tuku. A to chcete! Svaly už tam jsou, pravidelné cvičení vám výsledky vždy zaručeně přinese, tak je pojďte ukázat světu! Řešením je přidat trochu pohybu navíc, například chůzi, běh, kolo a odlehčit talíř, a první viditelné známky pevného bříška spatří světlo světa.