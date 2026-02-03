Dnes je úterý 3. února 2026., Svátek má Blažej
Jak odhalit lež během pár minut? Zapomeňte na oči, pravda se ukáže jinde

3. 2. 2026 – 13:11 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Pohled stranou, nervózní ruce, uhýbání očima. Možná jste to slyšeli už stokrát. Jenže právě tyhle „zaručené signály lži“ patří mezi největší mýty moderní psychologie.

Výzkumy ukazují nepříjemnou pravdu: lhaní neumíme poznat spolehlivě ani po letech tréninku. Dokonce ani policisté nebo soudci nejsou v odhalování lži výrazně lepší než běžní lidé. Přesto existují momenty, kdy vám tělo druhého člověka – nebo spíš jeho slova – napoví víc, než si myslíte. Jen je třeba vědět, kam se dívat.

Zapomeňte na oči. Největší prozrazovač lži je jinde

Jedním z nejrozšířenějších omylů je představa, že lhář se vyhýbá očnímu kontaktu. Ve skutečnosti se mnoho lidí při lhaní dívá až příliš intenzivně, protože se snaží působit důvěryhodně.

Psychologové dnes upozorňují na něco jiného: klíčový je nesoulad mezi tím, co člověk říká, a jak to říká.

Nejde o jednotlivý tik nebo gesto. Jde o rozpad souhry mezi hlasem, mimikou, gesty a obsahem výpovědi. Když se tyto složky „rozjedou“, mozek druhého člověka často nestíhá udržet konzistentní příběh.

První sekundy rozhodují. Ne kvůli tělu, ale kvůli řeči

V prvních vteřinách rozhovoru se objevuje jeden nenápadný, ale důležitý signál: změna způsobu vyjadřování oproti běžnému chování daného člověka.

Lidé, kteří lžou, často:

  • odpovídají příliš obecně, aby se vyhnuli detailům,
  • nebo naopak zbytečně zahlcují informacemi, které nikdo nepožadoval,
  • používají víc obhajovacích vět typu „upřímně“, „abych byl fér“, „řeknu vám pravdu“.

Tyto formulace nejsou důkazem lži samy o sobě. Ale pokud se objeví náhle a neodpovídají běžnému stylu řeči, mohou signalizovat kognitivní zátěž – tedy to, že si mozek musí vymýšlet.

Mikropauzy, které neoklamete

Jedním z nejsilnějších ukazatelů není nervozita, ale čas.

Výzkumy ukazují, že při lhaní dochází k:

  • neobvykle dlouhým pauzám před odpovědí,
  • nebo naopak k příliš rychlé reakci, která působí nacvičeně.

Mozek potřebuje čas, aby:

  • potlačil pravdu,
  • vytvořil alternativní verzi,
  • zkontroloval, zda dává smysl.

Když tento proces selhává, objeví se drobné zadrhnutí. Často trvá jen zlomek vteřiny – ale právě tehdy máte pocit, že „něco nesedí“.

Pozor na past: nervozita není lež

Psychologové varují před takzvaným Othellovým omylem. Jde o situaci, kdy považujeme stres, strach nebo rozrušení za známku lži, i když člověk říká pravdu.

Někdo je nervózní, protože:

  • je v autoritativním rozhovoru,
  • bojí se, že mu neuvěří,
  • nebo je pro něj téma citlivé.

Ve skutečnosti tak může být člověk, který mluví pravdu, nervóznější než ten, kdo lže chladně a klidně.

Takže jak to poznat „během pár sekund“ doopravdy?

Ne podle jednoho gesta. Ale podle rychlého vyhodnocení tří věcí:

  1. Je chování konzistentní s tím, jak se tento člověk běžně chová?
  2. Souhlasí obsah výpovědi s tónem hlasu a mimikou?
  3. Objevují se náhlé změny v řeči, tempu nebo detailech?

Pokud se odpovědi rozcházejí, nejde ještě o důkaz lži. Ale jde o signál ke zvýšené pozornosti.

A právě to je maximum, které vám věda v tuto chvíli nabízí.

Zdroje:
Wikipedia, psychologytoday, stoplusjednicka.cz, pmc.gov, paulekman.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

