Tajemství skrytá influencery: 3 profesionální triky, díky kterým budete na fotkách vypadat až o 5 kilo štíhlejší

2. 2. 2026 – 17:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Znáte ten moment. Prohlížíte si fotky z dovolené, oslavy nebo rodinného setkání a zarazí vás jediná věc: „To přece nejsem já.“ Ne proto, že byste se nepoznali v obličeji, ale proto, že vám připadá, že fotoaparát byl nečekaně krutý. Širší boky, kratší postava, ramena bez tvaru. A pak se podíváte na fotky influencerů nebo celebrit a říkáte si, jak je možné, že vypadají pokaždé tak dokonale.

Odpověď je mnohem méně dramatická, než se zdá. Nejde o dokonalé tělo. Jde o pochopení toho, jak funguje kamera. Objektiv nevidí člověka jako celek, ale jako soubor linií, úhlů a světla. A s tím se dá pracovat.

Fotoaparát nelže. Jen nemá empatii

Častá věta „fotoaparát přidává někdy deset kilo“ má reálný základ. Objektiv totiž zplošťuje prostor. To, co v reálném životě působí přirozeně, může na snímku vypadat těžkopádně. Zvlášť pokud stojíte rovně, čelem k fotoaparátu, s rukama přitisknutýma k tělu a rameny lehce shrbenými.

Profesionální fotografové proto neučí své klienty „vypadat hubeně“, ale vytvářet linie, které tělo opticky prodlužují a zužují. Přesně tonhle je rozdíl mezi náhodnou fotkou a snímkem, na kterém se sami sobě líbíte.

ChatGPT Image 2. 2. 2026 17_42_49 zdroj: ChatGPT

1. Úhel těla: Malá změna, obrovský rozdíl

Nejzásadnější pravidlo zní jednoduše: nestůjte přímo čelem k objektivu. V tu chvíli kamera zabírá nejširší možnou plochu těla. Pas mizí, boky se rozšiřují a postava působí ploše.

Místo toho zkuste trik, který používají modelky už desítky let. Natočte tělo lehce do strany, ideálně zhruba o 45 stupňů. Ramena pak jemně vraťte směrem k fotoaparátu. Vznikne přirozené esíčko, které opticky zvýrazní pas a protáhne siluetu.

Další detail, který dělá překvapivě hodně, je přenesení váhy. Váha patří na zadní nohu. Přední může být lehce pokrčená a uvolněná. Tělo se tím nejen prodlouží, ale získá i přirozenější postoj. Fotka pak nepůsobí strojeně ani křečovitě.

ChatGPT Image 2. 2. 2026 17_46_32 zdroj: ChatGPT

2. Ruce a paže: Nejčastější sabotér dobré fotky

Ruce jsou na fotkách často problém, aniž bychom si to uvědomovali. Když je přitisknete k tělu, paže se rozplácnou o trup a vypadají širší. Zároveň zakryjí pas, takže horní polovina těla působí jako jeden masivní blok.

Řešení je jednoduché, ale vyžaduje vědomou kontrolu. Mezi paží a trupem musí vzniknout prostor. Stačí pár centimetrů. Ruku můžete položit na bok, lehce se opřít o stehno nebo ji uvolněně nechat viset, ale nikdy ji netlačit k tělu.

Fotografové tomu říkají „okna“. Vzniknou malé mezery, které dávají oku možnost vidět tvar postavy. A právě tyto mezery dělají siluetu štíhlejší, aniž byste museli měnit výraz nebo se nepřirozeně kroutit.

ChatGPT Image 2. 2. 2026 17_49_05 zdroj: ChatGPT

3. Obličej, brada a nenápadná modelkovská technika

I velmi štíhlí lidé mohou na fotkách bojovat s dvojitou bradou. Stačí špatný úhel kamery nebo lehký záklon hlavy. Modelky proto používají techniku, která působí nenápadně, ale funguje okamžitě.

Představte si želvu, která vysouvá hlavu z krunýře. Lehce vysuňte obličej dopředu a pak jemně spusťte bradu dolů. Důležité je nezaklánět hlavu. Tím se zpevní linie krku, zvýrazní čelist a obličej získá ostřejší kontury.

Existuje i jeden drobný trik, o kterém se skoro nemluví. Při focení přiložte jazyk k hornímu patru. Aktivují se svaly pod bradou a krk působí pevněji. Je to detail, který na fotce neuvidíte, ale výsledek poznáte okamžitě.

Proč tyhle triky fungují i bez filtrů

Nejde o klamání reality. Jde o spolupráci s optikou. Stejně jako fotograf pracuje se světlem, vy můžete pracovat se svým postojem. Tyhle techniky nezmění vaši váhu, ale změní způsob, jakým kamera interpretuje vaše tělo.

A možná je na tom všem nejdůležitější tohle: dobrá fotka není odměna za dokonalost. Je to výsledek porozumění. A to je něco, co se dá naučit.

Takže až příště někdo řekne, že „na fotkách vypadá hrozně“, možná to nebude o těle. Možná jen stál ve špatném úhlu

